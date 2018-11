Overkill’s The Walking Dead - Četiri igrača, malo jača

Overkill’s The Walking Dead Proizvođač/Izdavač Overkill / Starbreeze Žanr FPS Platforme Windows (PS4, Xbox One u veljači)

Popularnost zombija, poglavito televizijskog serijala The Walking Dead nesumnjivo opada, no baza fanova je i dalje vrlo velika zbog čega ne čudi da je razvojni studio Overkill posegnuo upravo za tim predloškom kako bi napravio novu pucačinu.

Priča nas vodi na ulice Washingtona koji kao i svi gradovi nije izbjegao zombijevsku apokalipsu. Četvero ljudi različitih karaktera koji u normalnim okolnostima vjerojatno nikada ne bi mogli funkcionirati su prisiljeni na suradnju jer im od nje ovisi život. Ne samo da će ih na svakom koraku opsjedati zombiji, već i suparničke frakcije koje su iskreno rečeno, mnogo opasnije od nemrtvih izuzev u prilikama kada panjevi s kojima igramo naprave toliko buke da užitak napretka postaje igra "vola oko stola" gdje između respawnova pokušavamo odvući horde zombije dalje od ciljeva kako bi suborci iste ipak obavili.

Protivničke frakcije su mahom naoružane do zuba, dok umjetna inteligencija koja ih vodi ima nepogrešivo oko i iz okreta će vas nafilati olovom bez obzira koristite li prigušivače ili primjerice samostrel. S druge strane, nakon što pucnjava počne, trčkarat će kao muhe bez glave i hvatati potpuno pogrešne zaklone što ih prividno čini lakim metama, no poslovično ih je previše i niti jedan okršaj protiv njih nismo dovršili bez gubitaka. Da stvar bude gora, svaki pucanj, zapinjanje za zamku od praznih boca, skok na vozilo pri čemu se pali alarm i slične radnje koje podižu buku privlače horde, a kada se skala napuni do vrha, zombiji se stvaraju sa svih strana i u enormnim količinama.

Svaki lik ima vlastito stablo razvoja od kojeg jedan dio predstavlja njegove sposobnosti, dok u drugom stečene bodove ulažemo u zdravlje, izdržljivost i tjelesne karakteristike općenito. Iako mogu koristiti bilo koje oružje, preporuka je rabiti ona iste klase kao početna zbog bonusa, a kad ih spominjemo, recimo kako je naoružanje potrebno održavati i moguće ga je modificirati što je i nužno za kasniji stadij igre. Sam kamp kojem se uvijek vraćamo je pak poglavlje za sebe i u njemu ima dosta toga za raditi, od upravljanja preživjelima koje pokupimo u misijama do petljanja s oružjima, a problem vezan uz njega je taj što ne postoje nikakvi tutoriali, već sve moramo sami otkriti što je naporno iskustvo, baš kao i objašnjavanje suborcima što treba raditi i da ne jurišaju sami u nepoznato.

Uvijek se naime nađe neki pametnjaković koji "zna" put i odjuri ispred ostalih pri čemu podigne buku i dok ostatak ekipe traže prolaz, eto nama dragih zombija za vratom. Ne kažemo, nakon početnih pogrešaka i uspješne nadogradnje lika kojeg vodimo (napredak se ne dijeli pa je poželjno fokusirati se isprva samo na jednog), čitavo iskustvo igranja je postalo vidno ugodnije, te smo kod opetovanih prolazaka uživali u otkrivanju resursa i scena koje smo ranije propustili. Nažalost, to ne možemo reći za bugove poput smrzavanja scene na desetak sekundi što može biti kobno, nestajanje i pojavljivanje zombija, pucanje sustava za kreiranje partija, duga učitavanja i tako redom. Vjerujemo da će ekipa vremenom sve to ispraviti, te nastaviti s dodavanjem sadržaja kako su obećali. Da ne duljimo, Overkill’s The Walking Dead je tek u kasnijem stadiju zabavan, no zbog tehničkih problema i nekih nelogičnih elemenata igrivosti, u ovom obliku ga ne možemo preporučiti.