Spyro Reignited Trilogy - Zmaj se probudio

Spyro Reignited Trilogy Proizvođač/Izdavač Toys for Bob/Activision Žanr Platformer Platforme PS4, Xbox One

Nakon uspjeha kojeg je ostvario Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, izdavač Activision je odlučio skinuti debeli sloj prašine s još jednog, mnogima dragog, platformerskog junaka. Ljubičasti zmaj Spyro prvi nam je put pokazao što može kroz trilogiju za originalni PlayStation za koju je bio zaslužan Insomniac Games. Prva igra je nedavno proslavila dvadeseti rođendan, a sve igre koje su stigle nakon Insomniacovog trojca nisu bile najbolje prihvaćene.

Oduševljenje je bilo obostrano nakon prvog paljenja igre

Spyro je dugo hibernirao, a zahvaljujući suradnji ovog izdavača i razvojnog tima Toys for Bob probudili su ga iz sna te omogućili svim ljubiteljima platformera igranje ovih klasika u mnogo uljepšanim verzijama. Punog imena Spyro Reignited Trilogy ovaj paket, kao što mu ime govori, obuhvaća sve tri igre koje su izašle između 1998. i 2000. godine – Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! i Spyro: Year of the Dragon.

Kao i s remasterom Crasha, Toys for Bob je prenio sve tri igre u moderno doba tako da budu što vjernije originalima. To znači da su mijenjali izgled i zvuk, dok su sve mehanike i gameplay ostali netaknuti. U prvoj ćete igri trčati, skakati, lebdjeti, zaletavati se rogovima i puhati vatru na protivnike kao Spyro i oslobađati braću zmajeve koje je u kristale pretvorio zločesti Gnasty Gnorc.

Boss kaže nećeš ti mene, ali kad mu plamičci ugriju guzu predomislit će se

U nastavku je razvojni tim pripremio nekoliko novosti. Spyro je dobio nekoliko prijatelja koji ga prate na avanturama, glavni zlikovac bio je titularni Ripto, a osim osnovnih kretnji ljubičasti zmaj se dobio neke nove vještine čime su platformerski dijelovi postali nešto zanimljiviji.

Kao što priliči trilogiji, posljednja igra bila je najnaprednija za to vrijeme. Insomniac je ubacio i druga četiri lika, proširio svijet, dao igračima da se zabavljaju na novim stazama na kojima igrate kao Sparx, odnosno vilin konjic koji uvijek prati glavnog junaka i inače služi kao indikator zdravlja i poslao ih na avanturu u kojoj skupljaju jaja koja je zla vještica ukrala.

Da ne bi sve bilo idealno moraju nas podsjetiti podvodne sekcije u kojima je kamera glavni neprijatelj

Oni koji su igrali originale znat će odmah na čemu su, dok će onima koji se prvi puta susreću s igrama brzo sve biti jasno. Ni jedna igra nije pretjerano kompleksna, kontrole su jednostavne, istražujete staze jednu po jednu i prikupljate sve što se na njima nalazi. Jedine zamjerke koje idu na račun gameplayja jesu da je kamera povremeno neposlušna, da su vodene staze u svim platformerima bile na lošem glasu s razlogom i da je lako propustiti dragulje koje skupljate ako ciljate na stopostotno prelaženje svih staza.

Toys for Bob se jako potrudio i igra izgleda zbilja odlično, od okolina do animacija

Grafika i glazba su na razini današnjih igara ovog tipa, a možda i malo bolje od toga. Vidi se da je Toys for Bob pazio na svaki detalj i to cijelom svijetu daje posebnu draž. Likovi su šarmantni i dobro napravljeni, glumci su veoma dobro odradili svoj posao, pa ako se želite vratiti u mlađe dane i podsjetiti kako je to nekad izgledalo ili samo želite svojoj djeci sada predati štafetu, Spyro Reignited Trilogy je dobro mjesto za početi.