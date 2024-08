U otkazanom Crashu Bandicootu 5 trebali smo moći zaigrati kao Spyro

U slučaju da se ubrajate među one gejmere koje u posljednje vrijeme sve češće boli u križima, onda se zasigurno sjećate tobolčara (?) Crasha i zmajića Spyre. Dinamičnog dua koji je žario i palio na neprežaljenom Sivonji, a da bi se dolaskom šeste generacije konzola nekako izgubio u nepreglednom moru novih trendova. Dapače, možda ste svojedobno čak i sanjarili o tome kako bi bilo odlično zaigrati crossover igru u kojoj će biti moguće upravljati obojicom.

Vjerovali ili ne, jednu upravo takvu igru navodno smo umalo dobili u Crashu Bandicootu 5, a na kojem je trebao raditi Activisionov donedavni studio Toys For Bob.

Naime, kako prenosi portal Kotaku, u petom nastavku serijala trebali smo imati priliku ponovno posjetiti Academy of Evil, kao i još jednom poraziti beskrajno zločestog Uka Uku, a koji se uz malu pomoć interdimenzionalnog portala domogao Spyrinog šarenog svijeta. Nažalost, od izrade Crasha Bandicoota 5 na kraju se ipak odustalo što zbog loše prodaje njegova prethodnika, Crash Bandicoot 4: It's About Timea, a što zbog Activisionovog okretanja profitabilnijim live-service naslovima poput Call of Dutyja i Overwatcha.

Srećom, da sve ipak ne bi bilo tako crno za ljubitelje dobrih, starih platformera, potencijalno se pobrinuo netom spomenuti Toys For Bob, a koji (opet) navodno trenutačno radi na novom nastavku Spyre...