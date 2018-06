Surviving Mars - Muke prvih mačića

Izgradili smo na tisuće gradova i bavili se nebrojenim menadžerskim problemima, no izazovi koje je pred nas stavio novi uradak ekipe Haemimont Gamesa, vjerojatno su najveći koje smo do sada susreli u ovom žanru

Surviving Mars Proizvođač/Izdavač Haemimont Games/Paradox Žanr Strateška igra Platforme Windows, OS X, Linux, PS4, Xone

Kolonizacija Marsa u posljednje se vrijeme sve više spominje u medijima, no u to da stvar nije tako jednostavna, i sami se možete uvjeriti ako zaigrate Surviving Mars. Sigurni smo da je u stvarnosti izazov još veći no što smo osobno iskusili, ali i tih nekoliko sati koje smo prvi dan proveli uz igru, bilo nam je dovoljno da je brzinski okončamo bez osmjeha na licu. Gledanje kako se naši kolonizatori dave i čitav sustav propada, a da ništa ne možemo napraviti, frustrirajuće je iskustvo, no naučili smo nešto iz pogrešaka. Surviving Mars nije igra u kojoj se traži pobjeda, već ona u kojoj je, kako i sam naslov sugerira, preživljavanje jedini cilj.

Sam početak nije pretjerano obećavajući, tim više što u igri ne postoji smisleni tutorial koji bi nam objasnio što trebamo raditi, i kako. Ugodnom druženju, barem ne onom početnom, prije no što pohvatamo osnove, nimalo ne pomaže ni činjenica da su sučelje i izbornici u određenim dijelovima zbrka nabacanih opcija, no kao i uvijek, uz malo truda i uložena vremena, sve to polako počinje sjedati na svoje mjesto te početne frustracije zamjenjuje osjećaj zadovoljstva. Kratkotrajnog, kako smo spomenuli, no niti pruga Brčko – Banovići nije napravljena u jednom danu.

Ono što nas je u tim prvim koracima kolonizacije Marsa zadržalo uz igru jest iznimna grafička privlačnost. Postoji neka magija u klizanju dronova prašnjavom crvenom podlogom, sakupljanju resursa, izgradnji prvih solarnih elektrana (koje ne rade noću, imajte to na umu) i općenito istraživanju područja. Valja upozoriti na to da je poruke koje se pojavljuju na ekranu potrebno pomno pratiti, jer vam se lako može dogoditi da poneku, koja je vezana uz priče, propustite i pravodobno ne reagirate. Kažemo priče, jer je svako novo igranje generirano nasumičnim postavkama i radnjom koja se polako raspliće po segmentima, bilo da ste napravili napredak u tehnologiji, ili izučili kakvu anomaliju.

Kao, uostalom, i njihov prethodni uradak, točnije tri posljednja nastavka serijala Tropico, i Surviving Mars leži na mehanici prema kojoj svaka građevina ili resurs služi za unapređenje povezanih proizvodnih procesa ili ispunjenje zahtjeva kolonizatora. Oni, naravno, stižu kada se za to stvore preduvjeti, i unose u igrivost dodatni sloj izazovne povezanosti, jer osim što su specijalizirani za određene poslove, imaju i svoje afinitete koje ćete se truditi ispuniti, no za to često nećete imati dovoljno prostora unutar kupola. Time dolazimo do nepopularnog dijela s nedostacima, a Surviving Mars ih, dakako, ima. Primjerice, kolonizatori mogu raditi i živjeti isključivo u istoj kupoli, iako uredno izlaze izvan nje i rudare, no ne mogu posjetiti susjednu, iako se tamo nalazi idealno radno mjesto za njihovu struku. Nadalje, u tom stadiju cijena izgradnje naprednih građevina višestruko raste, baš kao i održavanje postojećih struktura, koje vremenom propadaju, čemu pridonose i nasumični događaji. Pad meteora ili obični pijesak mogu zaustaviti rad elektrane i pokrenuti niz katastrofa, koje u konačnici rezultiraju premalom proizvodnjom kisika, i na kraju, smrću svih doseljenika. Iskusili smo taj scenarij iz prve ruke, i vrlo vjerojatno ćemo se s njime susresti još nekoliko puta, jer Surviving Mars nije igra za jedno poslijepodne.