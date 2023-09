The Expanse: A Telltale Series - Hoćemo još!

Kratko druženje s novom avanturističkom poslasticom ekipe Telltalea jednako će oduševiti ljubitelje njihovih uradaka, kao i one koji uživaju u knjigama i televizijskom serijalu The Expanse

The Expanse: A Telltale Series Proizvođač Telltale Games, Deck Nine/ Telltale Games Dojam Kao i kod televizijskog serijala, ne možemo dočekati naredne epizode i nastavak priče Platforme PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S

Premda su se mnogi susreli s The Expanseom tek nakon što se počeo prikazivati u obliku televizijskog serijala, riječ o jednom od najbogatijih SF svjetova, za koji možemo zahvaliti piscu Jamesu S. A. Coreyju. S obzirom na to da on ne stavlja naglasak na akciju, iako je ne nedostaje, već na razvoj poprilično komplicirane priče, uz niz prevrata, gotovo je idealni predložak za kakvu avanturu, čega su se primili majstori iz Telltale Gamesa, u suradnji s ekipom Deck Ninea. Telltale potpisuje neke od nama omiljenih avantura, poput The Walking Deada, dok smo rad Deck Ninea upoznali uz serijal Life is Strange, a zanimljivo je kako je u The Expanseu: A Telltale Series itekako primjetan utjecaj oba tima.

Lagana šetnja – Osim lutanja po samom brodu, priča će nas odvesti i izvan njegove relativne sigurnosti

Bez previše zadiranja u priču, koju u krajnju ruku igrači svojim odlukama kroje, The Expanse: A Telltale Series vodi nas u događaje prije prve sezone s malih ekrana, uz Caminu Drummer kao glavnu junakinju. Ona je i u seriji bila jedan od većini najomiljenijih likova jake karizme, a neobično nam je drago da ju je u igri glasom i stasom utjelovila ista glumica, Cara Gee. Camina s nekoliko članova posade broda Artemis luta svemirom i sakuplja vrijedne resurse, najčešće s uništenih brodova, te ubrzo zapadnu u nevolje. Iako nije odlučujuće, kakvo-takvo znanje o političkim i gospodarskim odnosima svijeta The Expansea više je nego poželjno, s obzirom na to da se tijekom igranja često spominju neki planeti, sustavi, frakcije kao što su MCRN i UNN, što je začinjeno unikatnim "belterskim" jezikom, i pridošlice u ovaj svijet moglo bi prilično zbunjivati.

Igrivost je, pak, karakteristična za naslove koje potpisuje Telltale – glavnu junakinju pratimo iz trećeg lica, te ako ne rješavamo zagonetke, razgovaramo s članovima posade i s njima uspostavljamo odnose. Svaki odgovor i naša odluka povlače posljedice koje možda nisu vidljive odmah, ali svakako su dugotrajne. S nekim suputnicima brzo ćemo ostvariti dobre odnose, dok s drugima imamo osjećaj da sve što radimo, radimo krivo, barem do prijelomnih trenutaka. Dok je u serijalu Camina veći dio vremena razumna i orijentirana cilju s vrlo jasnim stavovima, zanimljivo je da tijekom igranja možemo čuti njezina razmišljanja, što baca novi pogled na njezinu osobnost, i u jednu ruku, ranjivost.

Ograničeni izbor – Malo više potencijalnih nastavaka ne bi bilo naodmet

Prsti programera i dizajnera Deck Ninea vidljivi su, pak, na otvorenim prostorima. Nisu to područja u kojima hodamo kilometrima, ali sloboda kretanja ipak je izražena i vidljiva, baš kao i daleko realističniji prikaz likova i njihovih emocija na licima, uz zadržavanje prepoznatljive "stripovske" grafike. Nažalost, dok smo u Walking Deadu i sličnim epizodnim uracima uvijek imali više opcija tijekom razgovora, ovdje ih najčešće imamo samo dvije, što vidno ograničava grananje priče, a i epizode, njih ukupno pet, uz dodatnu za kupce Deluxe izdanja, relativno su kratke, što bi igračima mogao biti minus jer na narednu moraju čekati, srećom, samo dva tjedna između objava.

Opasno mjesto za život – Težak izbor, no odluka se mora brzo donijeti

U svakom slučaju, The Expanse: A Telltale Series mirne duše preporučujemo, te jedva čekamo nastavak avantura Camine Drummer, uz obavezno ponovljeno igranje s drugačijim odlukama.

Igrano na PC-ju, kôd ustupio izdavač

U istom stilu: The Walking Dead Iznimno razrađen odnos između Clementine i Leeja nešto je što se nikada ne zaboravlja. The Wolf Among Us Odličan epizodni serijal rađen prema manje poznatom predlošku čiji nastavak još čekamo.