The Last of Us Part II Remastered (PC) – Utvrđivanje gradiva

Premda smo The Last of Us Part II već dvaput „isprobali“, nismo odoljeli još jednom uroniti u ovu akcijsku avanturu, koja i dalje slovi za jednu od najboljih u svom žanru.

INFO Proizvođač / Izdavač Naughty Dog, Nixxes Software / PlayStation Publishing Dojam Ukoliko se dosad niste susreli s drugim dijelom serijala The Last of Us, sada je pravo vrijeme da taj propust ispravite Platforme PC, PS5

Hoće li se The Last of Us Part III ikada pojaviti, trenutno nije poznato, no s obzirom na veliku popularnost koju uživaju prva dva poglavlja i uspjeh televizijske adaptacije, izgledno je da hoće. U međuvremenu, Naughty Dog i Sony, slijedeći politiku prodora na PC tržište koju posljednjih godina ova izdavačka kuća intenzivno provodi, odlučili su igračima na PC-ju predstaviti remasterirano izdanje drugog dijela. Spomenutu verziju za PS5 obradili smo prije nešto više od godinu dana, kada se, četiri godine nakon izlaska na PlayStationu 4, u dorađenom obliku pojavila za spomenutu konzolu. Tada smo je poprilično nahvalili, no priznajemo da smo s određenom dozom opreza pristupili remasteriranoj verziji za PC.

Razlog je svima vjerojatno poznat – prerada prvog dijela za PC. Naime, iako na priču i općenito atmosferu u igri nismo imali prigovora, što je bilo i očekivano, tehnička izvedba potpuno je podbacila i Sony je mjesecima ispravljao nebrojene bugove. The Last of Us Part II Remastered dobili smo tjedan dana prije izlaska i u toj su verziji nedostaci bili itekako vidljivi. Primjerice, u nekoliko sati igranja, igra nam se srušila tri puta potpuno nasumično, u međuscename je zvuk često zastajkivao, a i uvijek nestašna kosa likova u ovoj igri povremeno je bljeskala. S druge strane, na dan izlaska objavljena je velika zakrpa koja je, koliko smo dosad uspjeli uočiti, ispravila sve te bugove, kao i neke koje tijekom testiranja osobno nismo iskusili, tako da je tehnička strana igre sada više nego zadovoljavajuća.

Na testnoj konfiguraciji s procesorom Intel i7-9700, 16 GB RAM-a i grafičkom karticom RTX 4060, na otvorenim smo područjima postizali prosječnih 60 sličica u sekundi na visokim postavkama pri 1440p rezoluciji, no u gradskim zonama taj broj bio je nešto niži. Ipak, iako performanse nisu bile idealne, nisu bile ni loše jer zastajkivanja nismo iskusili i sva se akcija odvijala glatko. Moramo naglasiti da je itekako primjetno da na srednjim postavkama kvalitete vizualni prikaz nije u rangu suvremenih igara, naprotiv, u nekim dijelovima kao da igramo verziju s PlayStationa 4, dok korištenje najnižih postavki ne preporučamo - potpuno kvari dojam. Premda ovaj naslov nismo osobno isprobali na Steam Decku, ona je verificirana za tu platformu te čak ima ugrađene predefinirane grafičke postavke, na kojima, prema dostupnim informacijama, izvlači između 30 i 40 sličica u sekundi, što je pohvalno.

Verzija za PC dolazi s brojnim poboljšanjima, uključujući podršku za HDR, tehnologije DLSS 3, AMD FSR 3.1 i FSR 4.0, kao i Intelovu XeSS. Ono što nas je posebno razveselilo jest iznimno ugodno igranje tipkovnicom i mišem. Igre poput ove, osobito kada su prebačene s konzola, na PC-ju često ne djeluju prirodno i ugodno pri igranju na taj način, no u ovom slučaju neke smo radnje izvodili preciznije i nismo imali osjećaj da se radi o preradi, već o igri primarno rađenoj za PC. Naravno, igrači navikli na kontrolere mogu koristiti svoje uređaje bez ikakvih problema, budući da su podržani praktički svi dostupni modeli, dok PlayStationov kontroler DualSense nudi dodatne osjetilne podražaje koji pridonose atmosferi. Nažalost, ti podražaji funkcioniraju samo ako je kontroler povezan putem kabela, dok putem Bluetootha radi kao i svaki drugi standardni kontroler.

Što se tiče same priče, vjerujemo da vam je već poznata, pa se nećemo previše zadržavati na njoj. Ukratko, riječ je o nastavku sage smještenom u postapokaliptični svijet u kojem gljivična infekcija pretvara ljude u svojevrsne zombije i njihove različite varijacije. No, pravi neprijatelji zapravo su ljudske frakcije koje se bore za vlastitu korist, što dovodi do brojnih mučnih situacija vođenih osvetom ili pukim pokušajem preživljavanja. Svaka takva akcija donosi određene posljedice, što Joel osjeti već na početku igre, dok se Ellie pridružuje Abby kao igrivi lik, pa ih kroz niz scenarija naizmjenično kontroliramo. Većina igrivosti oslanja se na prikrivanje, budući da je streljivo rijetko i treba ga čuvati za kritične situacije, osobito na višim postavkama težine.

Kao i u remasteriranoj verziji za PlayStation 5, PC inačica dolazi s dva dodatna načina igranja – sviranjem na gitari i modom No Return. O potonjem smo u prošlogodišnjem opisu pisali kako nam nije najbolje sjeo, no iz nekog nam se razloga na PC-ju daleko više svidio. Riječ je o roguelike modu u kojem prikupljamo streljivo, oružje i ostale resurse kako bismo preživjeli nekoliko valova protivnika prije završnog okršaja s glavnim neprijateljem. Možda nam je više odgovaralo igrati ga tipkovnicom i mišem, a možda smo, nakon dva prelaska priče na konzolama – prvo u izvornom izdanju, a zatim u remasteriranom – osjetili lagani zamor od glavne priče. Stvarno ne možemo tvrditi, no činjenica je da smo se uz No Return na PC-ju odlično zabavili.

Daleko od toga da The Last of Us Part II Remastered smatramo dosadnim. Naprotiv, Naughty Dog je njime samo potvrdio status majstora akcijskih avantura vođenih pričom, a riječ je o igri koju bez razmišljanja možemo preporučiti, pogotovo ako je dosad niste imali priliku zaigrati na PlayStationu. U tom slučaju, mirne se duše zaputite na Steam i uživajte u ovoj vrhunskoj interaktivnoj avanturi.

Također, ako svoj račun povežete s PSN-om, dobit ćete i dodatne kozmetičke bonuse. No, za razliku od ranijih slučajeva, Sony na tome više ne inzistira – odluka je isključivo vaša.