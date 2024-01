The Last of Us Part II (remaster) - Bez iznenađenja

Izrada remastera prilično je sklizak teren. S obzirom na to da izdavače i developere košta masu novca i vremena, uvijek postoji određeni strah zbog toga kako će igrači prihvatiti novu inačicu njima omiljene igre. Dosad smo imali priliku vidjeti masu takvih projekata koji su debelo podbacili, no Sony i Naughty Dog uspješno su prebrodili vatreno krštenje prije dvije godine, kada je prvi dio The Last of Usa predstavljen na PlayStationu 5, uz sufiks Part I.