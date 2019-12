The Outer Worlds - Više nego Fallout u svemiru

Igrači su dugo čekali da Obsidian Entertainment napravi nešto u stilu Fallout: New Vegasa, prema mogućnosti u istom tom svijetu, ali već kad se to nije dogodilo, možemo s veseljem reći da su sve svoje talente prenijeli u svoj novi RPG

The Outer Worlds Proizvođač/Izdavač Obsidian Entertainment/Private Division Žanr RPG Platforme Windows, PS4, Xbox One

Prije deset godina Bethesda je dala Obsidianu malo vremena uz svoj problematičan i bugovit engine da naprave novu igru u svijetu Fallouta. Iako je New Vegas imao svoje probleme, mnogi igrači navode ga kao najbolju igru u tom popularnom RPG serijalu, i nadali su se da će taj tim opet dobiti priliku napraviti nešto u tom svijetu. To se nije dogodilo, ali je zato Obsidian imao svoje ideje i želje za izradu FPS RPG-a. Okupili su impresivnu ekipu, među kojima su pisci koji su radili na originalnom Falloutu, bacili se na posao. i priredili nam The Outer Worlds.

Kad vas ovakav prizor dočeka na samom otvaranju igre, postoji vjerojatnost da će sve biti sasvim u redu

Kada bi postojala ta opcija, recenzija bi stala ovdje. Rekli bismo vam da odete kupiti igru ako volite RPG-ove i da uživate, jer Obsidian je napravio ono po čemu su poznati. Sada bi se moglo čak reći da su zamijenili Bethesdu i postali novi tim koji ćemo pratiti za sve igre ovog tipa, pogotovo kad uzmemo u obzir smjer u kojem je Bethesda u posljednjih nekoliko godina otišla. Ipak, bilo bi u redu da to malo elaboriramo.

Kao što bi Todd Howard rekao: “It just works”. U današnje vrijeme zakrpa, bugova, mikrotransakcija koje se guraju svuda, The Outer Worlds čistokrvno je singleplayer iskustvo, bez ikakvih dodatnih upitnih načina za monetizacijom ili ubacivanjem multiplayera tamo gdje nije potreban. Upalite igru, potrošite pola sata do sat vremena za podešavanje izgleda, vještina i karakteristika svojeg lika, odgledate uvodni filmić, i svijet Halcyona spreman je za istraživanje.

Od svojeg lika možete napraviti zaista svašta, od vještina, do izgleda

U odnosu na postapokaliptično, tmurno i golo okruženje na koje smo navikli, ovaj svijet vrvi bojama, od same flore i faune na planetima, do neonskog blještavila koje su korporacije koje vladaju odabrale za svoje reklame. No, to što je sve šareno i što su ljudi uspješno napustili naš planet i kolonizirali novi sustav, ne znači da je manje beznadno. Svaka korporacija ima svoja pravila rada, no u svima je isto – oni koji su na vrhu uživaju, dok im radnici nemaju nikakve uvjete života i jedva krpaju kraj s krajem. Zvuči poznato?

Iznimka je jedna svemirska postaja koja je uspjela zadržati svoju slobodu, no njima nije baš jednostavno jer konglomerat The Board na njih stalno vrši pritisak. S političkim stanjem u svijetu brzo se upoznate, pa ovisno o tome što želite biti, tako se možete i ponašati. Možete birati apsolutno sve – nakon što osigurate prijevoz, u ovom slučaju svemirski brod The Unreliable, kojim ćete se kretati po sustavu, na vama je da odlučite kako se svima želite predstavljati, a sve što radite, imat će posljedice.

Svijetom Halcyona putujete brodom, a iako nema cijelo brdo ogromnih prostranstava, svaka lokacija ima svoju draž

Ako želite biti potpuno sami, postoje i skillovi koji će vam dati bonuse. Ako želite putovati sa šest kompanjona koje ćete u različita vremena susresti, i to je opcija. Ubiti svakog na koga naletite? Može slobodno, oružja i streljiva ima. Biti sa svima što bolji i konflikte rješavati riječima? Zašto ne? Smanjiti inteligenciju lika da ima opcije “glupih odgovora” i gledati kako se NPC-jevi zgražaju? Ne moraju svi heroji imati soli u glavi.

Osim impresivnih pejsaža i prizora na otvorenom, ima unutarnjih uređenja koja vrlo ugodno iznenađuju

Iako je opseg igre manji od onog na što smo navikli, svaki planet i lokacija u kojoj ćete preokrenuti svaki kamen i pokupiti sve što se može pokupiti, imaju svoj izgled i posebnosti, likove za upoznavanje, zadatke, misije i questove za rješavanje. Sve je lijepo povezano, neki dijelovi, logično, zaključani su iza priče, ali iza svakog novog ugla čeka vas nešto zanimljivo. Osjeti se da su – prije nego što ste im se upadobrančili u život – svi ti ljudi imali svoje probleme i stvari koje ih more.

Ekipa na brodu voli partijati na razne načine, a među njima ima onih koji nekad možda malčice pretjeraju

Priču i interakcije pustit ćemo da sami otkrijete, jer u tome je i draž, ali porazgovarat ćemo o sustavima koje možete očekivati. U tipičnom RPG stilu skupljat ćete iskustvo, dobivati levele i dizati razne statistike svojeg nedavno odmrznutog lika. Sva oružja i opremu koje pronađete možete koristiti, ali ovisno o tome za što se specijalizirate, bolje će vam ili lošije služiti. Uz skillove, tu je i sustav Perks, koji otključavaju razne bonuse, što za vas, što za kompanjone, ako ih imate.

Kad god koristite TTD, odnosno mehanizam za usporavanje vremena, osim ciljanja kritičnih točaka, dobijete i informacije o onome što ćete ubiti

Kad smo ih već spomenuli, svaki član tima ima svoje preference i stvari u kojima su bolji, ali to ne znači da ih ne možete drugačije opremiti. Oni leveliraju zajedno s vama, pa kako vi napredujete i postajete jači, tako će i oni. Što se same borbe tiče, sustav Halcyon, osim ljudi, nastanjuju i beštije, a u jedno i drugo pucat ćete iz daljine ili rješavati prsa o prsa. Obsidian je pripremio svoju verziju sustava V.A.T.S. iz Fallouta, koji se ovdje zove TTD, odnosno Tactical Time Dilation. Ime je različito, ali princip je dosta sličan – pritiskom na tipku usporavate vrijeme i pucate u kritične točke protivnika, a ovisno o tome gdje pogodite, efekt je različit. Borba je zabavna i dobro odrađena, ali ako želite, u većem dijelu igre možete je izbjeći šuljanjem ili diplomacijom.

Šuljate se vi, šuljaju se i oni koji vas prate. Na svu sreću, neprijatelji su prilično ćoravi, jer inače nam ne bi ovo prolazilo

Za kraj ćemo spomenuti glumu, zato što zaslužuje riječi hvale. Svi likovi s kojima ćete se upoznati jedinstveni su, i glumci su odradili izvrstan posao, pa će vam cijela ekipa ostati u sjećanju, pogotovo ova koju vodite s vama i s kojom se družite na brodu.

Obsidian Entertainment možda nije napravio nešto novo i revolucionarno, ali zato su napravili ono u čemu su dobri, i pripremili igru koja podsjeća na dobre stare dane kada je velikim izdavačima bilo važno samo skupiti što više novca i iz igrača ih izvući na sve moguće načine. Volite RPG-ove, zanimljive likove i priče prožete humorom, igre koje uz to imaju vrlo malo bugova, te izgledaju, zvuče i odglumljene su odlično? Mjesta za dilemu nema.

U stilu novijih Fallouta i Elder Scrollsa, sudionicima konverzacija kamera se unese u lice, a animacije i lip sync ovaj su put na mjestu