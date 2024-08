Avowed odgođen za sljedeću godinu?

Hoće li Avowed biti famozni „ubojica The Elder Scrollsa” ili barem vrijedan takmac potonjem na polju fantastičnih, akcijskih RPG-ova? Hoće li Avowed biti igra koja će i najveće skeptike uvjeriti u to da se isplati uroniti u svijet Pillars of Eternityja u koji je smješten? Hoće li Avowed uopće biti dobra igra?

Na odgovore na ova goruća pitanja, čini se, morat ćemo pričekati malo duže nego što smo mislili jer Obsidianovu veliku uzdanicu ipak nećemo moći zaigrati ove jeseni, kako je to prethodno najavljeno.

Naime, ako je vjerovati najnovijoj glasini potekloj s portala The Verge, Avowed bi trebao izaći tek početkom sljedeće godine, a sve kako bi se izbjegao gužvovit četvrti kvartal tijekom kojeg će na Xbox Game Pass stići pregršt drugih iščekivanih naslova. Prije svega, dakako, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (20. 11.), a potom i Assassin's Creed Shadows (12. 11.), Call of Duty: Black Ops 6 (25. 10.), Dragon Age: The Veilguard i Indiana Jones and the Great Circle (točan datum izlaska nepoznat) te Diablo IV Vessel of Hatred (8. 10.).

Drugim riječima, i više nego dovoljno svjetlucavih videoigara da nam tih nekoliko dodatnih mjeseci, a koliko ćemo po svoj prilici morati pričekati na Avowed, prođu u tren oka...