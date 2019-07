Total War: Three Kingdoms - Zastrašujuća opsežnost

Nimalo nismo pogriješili s vjerom u novi Total War, jer svima je bilo jasno da prosječnost u prethodnom izdanju Thrones of Britannia, fanovi, ma koliko god veliki bili, neće tolerirati zauvijek

Total War: Three Kingdoms Proizvođač/Izdavač Creative Assembly/SEGA Žanr Strateška igra Platforme Windows

Nakon devet izdanja Total Wara temeljenih na povijesnim predlošcima, ne računamo li spin-offove, ovaj serijal prije tri je godine napravio nagli zaokret u fantazijske vode odličnim Warhammerom. Čak su i oni kojima fantazijsko okruženje nije najdraže morali priznati kako je riječ o jednom od ponajboljih izdanja ove franšize, a nastavak koji je uslijedio godinu kasnije dodatno je potvrdio kako je osvježenje bilo nužno, ma koliko se na prvi pogled činilo drastičnim.

Ipak, kao i svi fanovi, jedva smo dočekali povratak u povijesne događaje, za što smo dobili priliku u prošlogodišnjem Total War Saga: Thrones of Britannia, koji nije baš pravi nastavak, što su developeri i sami prilikom najave objavili, već manjem izdanju koje, osim novih tekstura jedinica, u priču nije uvelo nikakve promjene. Sve što smo ranije viđali, iskusili smo i u bici za britansko prijestolje, što je nakon spomenutog Warhammera bio korak unatrag.

Srećom, nekoliko mjeseci prije izlaska, developeri su započeli rad na potpuno novom poglavlju, i premda se mislilo da će napraviti nastavak nekog od ranijih izdanja, odlučili su vratiti Total War na pravi put i odvesti nas u razdoblje Kine nakon propasti dinastije Han, poznatije kao Romansa tri kraljevstva. Upravo je spomenuta novela Luo Gaunzhonga poslužila kao predložak za stvaranje masivnog područja nakrcanog provincijama, koje će pod jedinstvenu vlast pokušati dovesti čak 12 pretendenata za prijestolje, a svaki od njih ima svoju povijesnu podlogu, unikatan izgled i sposobnosti, stil diplomacije i pristup suparnicima, kao i jedinice kojima može upravljati. Već sam pogled na mapu Kine nakon pokretanja nove partije izaziva strahopoštovanje, a to je tek vršak ledene sante.

Bitka unutar bitke

Izbor lika, osim njegovih atributa, donosi i različitu startnu poziciju, koja je više ili manje prikladna za ekspanziju koja slijedi. Oslabljene provincije dinastije Han vrlo će brzo pasti pred mačevima slave gladnih vojskovođa, a kada se kao igrač koji preferira lagano širenje utjecaja nađete okruženi s nekoliko takvih, pomoći vam može samo diplomacija u kojoj, kakve li slučajnosti, dominira naš izabranik Cao Cao ili, primjerice, Yuan Shao. Sun Jiana ne želite za protivnika, barem ne u prvih nekoliko godina, premda, i njega se može smekšati i usmjeriti u pravom smjeru.

Svaki je poglavica ujedno i ratni vođa, koji stiže u paketu s početnom neiskusnom vojskom i parom generala, od kojih svaki u bitku može voditi šest jedinica. Sparimo li tri takve vojske, dobivamo nezaustavljivu silu, no valja imati na umu da osvojena područja treba nečim i braniti, što je u samom startu nemoguće. Jednostavna regrutacija nije dovoljna, jer svaka jedinica košta, baš kao i svaki general, svako promaknuće naših dvorjana, nadogradnja građevina u selima i gradovima, i tako redom.

Ono što nam se posebno svidjelo jest mogućnost izbora načina igranja Romanse ili Records, koji bismo mogli nazvati i povijesnim. U potonjem, generali jašu u bitku okruženi s četrdesetak konjanika i valja dobro paziti da ih nepromišljenim taktikama ne izgubite, a Romanse je potpuna suprotnost, s obzirom na to da su vojskovođe gotovo nepobjedivi. Ne kažemo da ih nije moguće ubiti, za što treba vremena, tijekom kojeg su sposobni uništiti 45-50 normalnih jedinica kao od šale.

Uz to, protivnički vojskovođa može ga izazvati na dvoboj ako misli da je nadmoćniji, pri čemu se bojno polje mijenja. Ostale trupe nemilosrdno se mlate oko malog kruga, i tu i tamo koji konjanik projaši ili pješak protrči, dok se duelisti mlate kao u kakvom borilačkom naslovu. Dakako, bitke je moguće prepustiti i računalu, koje više no zadovoljavajuće obavlja posao, a u kasnijim stadijima vjerojatno se ni nećete željeti zamarati tim “sporednim” elementom.

Izbori i posljedice

Kako raste broj provincija, tako dobivate i sve više posla oko njihova uzdržavanja i nadogradnji, kako glavnog naselja ili grada, tako i sporednih, poput, primjerice, trgovačkog središta ili farme. Srećom, dok se u jednom od njih obavlja izgradnja nove građevine, ostale su na čekanju, no opet, u svakom krugu valja provjeriti koje su se nove opcije otvorile. Kontrola tri pokrajine nije problem, no kada ih u vlasništvu imate dvadesetak itekako jest, jer osim njih, bavit ćete se špijunažom i diplomacijom koja je ovim izdanjem dobila novu dimenziju.

Osim dvorjana koje treba rasporediti na razne dužnosti, nema poteza bez gomile obavijesti tko je s kime u ratu, tko se pomirio, tko je koga smaknuo, tko je napustio utrku za prijestoljem, pa zatim prijedloge raznih savezništava, zahtjeve za zajedničkim djelovanjem, i tako unedogled. Svaki sporazum moguće je dodatno ugađati pregovorima i brojnim opcijama koje nam se nude, uz prikaz mogućeg odgovora. S obzirom na aktivnost na tom polju, nakon nekoliko sati igranja, prije napada na susjeda, dobro proučite s kime je povezan, jer biste umjesto jednog protivnika mogli dobiti njih nekoliko, što definitivno nije ishod koji priželjkujete.

U odlukama o daljnjem napretku pomoći će vam špijuni koji su dobili svoju zasluženu poziciju u ovom serijalu. Dvorjana, prema mogućnostima iskusnijeg, jednostavno zaputite u protivnički teritorij, i ako ga neprijatelj regrutira iz nekolicine dostupnih, te napreduje do važnijih pozicija, moći će utjecati na odnos čitave frakcije prema vama, pa čak i poduzimati određene konkretne akcije. Dakako, isto vrijedi i obratno, tako da svaki novi član elitnog društva može biti protivnički špijun, no to u početku nećete moći znati.

Fanovi serijala Total War nesumnjivo će biti zadovoljni količinom sadržaja koji im Three Kingdoms isporučuje, a svježi bi se igrači mogli poprilično namučiti da uhvate korak, no to ne znači da ih želimo odvratiti od igranja ovog nesumnjivo odličnog naslova.