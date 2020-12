Twin Mirror - Bilo jednom u Basswoodu

Info Proizvođač/Izdavač Dontnod Entertainment Žanr Avantura Platforme PC, PS4, PS5, XOne, XSX Min. konfiguracija Win 7 x64, i3 2100, GTX 750, 4 GB RAM, 30 GB prostora na disku URL http://www.twinmirror-game.com

Pariški Dontnod Entertainment izgradio je reputaciju tima koji se snažno oslanja na narativnu komponentu svojih igara, i stvara nezaboravne avanture koje stoje na tankoj granici između videoigre i filma, s bogato razvijenim likovima i pričama koje nas tijekom nekoliko sati, koliko traju, drže zakovanima uz ekran. Twin Mirror kriminalistička je avantura ispunjena misterijem, izgrađena na temeljima koje su postavili Vampyr, Remember Me i Life is Strange. To ne znači da se radi o sličnoj igri, već naslovu koji sa spomenutima dijeli temeljne ideje – uvući igrača u priču i omogućiti mu da kroz interaktivni svijet doživi neku novu avanturu.

Twin Mirror odvodi nas u stari rudarski gradić Basswood, smješten u planinsko područje Zapadne Virginije. Radnja igre prati istražiteljskog novinara Sama Higginsa, koji se u svoj rodni gradić vraća kako bi prisustvovao pogrebu najboljeg prijatelja. Ubrzo otkriva kako on nije umro u sasvim čistim okolnostima te odlučuje kopati dublje, kako bi došao do istine. Temelj radnje nije ništa neviđeno. Slične smo situacije u igrama, TV serijalima i filmovima imali prilike vidjeti nebrojeno mnogo puta, no usprkos tome, rado smo uskočili u Samove detektivske cipele i pomogli mu otkriti što se doista zbilo. Kako stvari ne bi bile suviše obične, pobrinuo se Samov misteriozni alter ego, koji ga prati kamo god krene i aktivno sudjeluje u donošenju odluka, bilo sugestijama, bilo osuđujućim komentarima, koji se u obliku igrokaza odvijaju u glavi našeg protagonista.

Igra priču isporučuje kroz kombinaciju istraživanja i dijaloga. Potonji su razgranati i svode se na donošenje odluka koje mijenjaju odnose između likova, i potencijalno mogu promijeniti tijek priče i njen završetak, no usprkos tome, teško se oteti dojmu kako su svi važniji događaji uklesani u kamen, odnosno kako ih nije moguće mijenjati. Primjerice, suočen s različitim problemima i preprekama, Sam se oslanja na rekonstrukciju budućih događaja u glavi, a na nama je da odaberemo između nekoliko opcija i kreiramo konačnu varijantu tog događaja. U teoriji, to bi moglo značiti da će svaki igrač imati jedinstveno iskustvo, no razvojni je tim to onemogućio pa ispravna kombinacija događaja može biti samo jedna.

Iako u Twin Mirroru izravno upravljamo likom u 3D prostoru, čitav gameplay podsjeća na point-and-click avanturu bez inventara. Interaktivni elementi svijeta igre naglašeni su i lako ih je pronaći, pa nema potrebe za uzaludnim lovom na piksele, što znači da tempo igre ne trpi. Istraživanje mikrolokacija vrlo je zanimljivo, prije svega zato što, usprkos pomalo zastarjelim vizualima, djeluju uvjerljivo, baš poput gradića u kojem se nalazimo. On zrači tmurnom energijom, koja lako prelazi na igrača i stvara čvrstu iluziju da smo doista dio igre.

Twin Mirror nije igra bez mana, i moguće je da se radi o Dontnodovom najslabijem uratku do danas, no to je igra koja ima određenu čar. Ne očekujte da će vas izuti iz cipela, prije svega zbog kraja koji stiže naglo i djeluje nepromišljeno, no to ne umanjuje činjenicu da nas je igra zabavila. Odigrajte je ako ste voljeli uskočiti u Alan Wake, Remedyjevu igru koja s ovom dijeli nekoliko ideja, a svakako joj pružite priliku ako rado zaigrate interaktivna narativna iskustva.