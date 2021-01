Call of the Sea - Čari Lovecrafta bez horora

Call of the Sea Proizvođač/Izdavač Out of the Blue/Raw Fury Žanr Avantura Platforme PC, Xbox One, XSX/S

Kada kažete H. P. Lovecraft, vjerojatno ćete najprije pomisliti na horor. Prvi projekt tima Out of the Blue, koji je izgledao impresivno i intrigantno od same najave, posuđuje ideje od tog pisca koji je svoje ljubitelje pronašao krajem 20. stoljeća, ali pristupa im na drugačiji način.

Call of the Sea avantura je koja vas vodi na neimenovani otok usred Pacifika 1934. godine, i stavlja vas u cipele žene koja je oboljela od misteriozne bolesti. Kako bi joj pokušao pomoći, njen muž Harry zaputio se na ekspediciju, a nedugo nakon što njegova pisma prestanu stizati, Norah sama odlazi na istu destinaciju kako bi otkrila što se dogodilo.

Predivnih scena u igri ne nedostaje, pa ćete svako malo zastati kako biste upili te prizore

Prva stvar koju ćete zamijetiti jest koliko igra dobro izgleda. Čim krenete prema otoku, čeka vas predivna scena, a neovisno o tome koje je doba dana, kakvi su vremenski uvjeti, i jeste li na otvorenom ili u zatvorenom, gotovo sve možete pretvoriti u pozadinu za desktop. No, već smo davno utvrdili da ljepota nije najvažnije mjerilo kod igara.

Na svu sreću, za ljubitelje avantura i zagonetki, gameplay je također na mjestu. U šest poglavlja, s pogledom iz prvog lica, proći ćete kroz razne lokacije, a najvažnije je da istražite svaki kutak, kako biste prikupili dovoljno informacija za rješavanje mozgalica. Naravno, one su u početku jednostavne, ali kasnije će igra od vas tražiti da propisno mućnete glavom i povežete ono što se ispred vas nalazi.

Norah u svoj dnevnik zapisuje sve vezano uz zagonetke, kao i cjelokupnu avanturu, pa ćete ga i vi često koristiti

Kako biste imali razloga to raditi, Out of the Blue pripremio je napetu, ali ne i zastrašujuću priču, obavijenu misterijima i neobičnim događanjima, koju vrlo uvjerljivo prenosi glumica Cissy Jones (“The Walking Dead”, “Firewatch”) uz povremeno uskakanje Yurija Lowenthalla (“Marvel’s Spider Man”). Osim što će vam pročitati sve što pronađete i podignete, povremeno će prokomentirati razvoj događaja i ono što doživljava, a na odnos koji Norah i Harry imaju možda ćete biti malčice ljubomorni.

Veći dio vremena slušat ćete Norah kako pripovijeda, ali povremeno uskače i Harry kroz svoja pisma koja je svojoj ženi nastavio pisati

Ako nečemu moramo prigovoriti, nije uvijek posve jasno kada ste spremni riješiti neku zagonetku, i ima trenutaka kada prilikom istraživanja promašite nešto što Norah mora upisati u svoj dnevnik kako biste krenuli dalje. Uz to, s nekoliko je zagonetki korisničko sučelje malo zaštekalo, ali nijedna od te dvije stvari ne kvare ukupni dojam igre.

Ovisno o tome koliko ste detaljni i koliko vas mozak sluša, uz Call of the Sea provest ćete jedno ili dva poslijepodneva, a smatramo kako bi oni koji vole avanture to svakako trebali napraviti. Prva igra koju nam je Out of the Blue pripremio oduševila nas je, i jako nas zanima kakav će im biti sljedeći projekt.

Kako biste došli do rješenja, važno je detaljno istražiti svaku lokaciju