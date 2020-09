UnderMine - Izrabljivanje seljaka

UnderMine Proizvođač/Izdavač Thorium Žanr Roguelite, dungeon crawler Platforme PC, Xbox One

Namrgođeni čarobnjak Arkanos nema vremena za trivijalne poslove i rješavanje problema u rudniku, ali zato na raspolaganju ima neograničenu količinu seljaka, koje može poslati da te stvari obavljaju za njega. Premisa novog izvrsnog roguelitea UnderMine jest to da vi upravljate tim seljacima, koji nakon svakog neuspjelog pokušaja izgledaju slično, ali opet drugačije.

Nakon što prvi put uskočite u rudnik, dočekat će vas prilično prazno predvorje. U rukama imate samo pijuk, na leđima vreću za zlato, i spomenuti čarobnjak vas šalje da otkrijete uzrok nedavnim podrhtavanjima. Priče izvan toga baš i nema, ali s njim i s ostalim NPC-jevima možete tu i tamo pročavrljati, ako želite saznati nešto više o UnderMineu.

Za razliku od igara kao što su The Binding of Isaac i Enter the Gungeon, u ovoj igri nakon svakog pokušaja otključavate nadogradnje, s kojima će vam svaki sljedeći biti lakši – više zdravlja, jači udarci i dalje bacanje oružja, kao i otkrivanje svitaka i recepata koji će pomoći. Tko god je zaigrao bilo koju od ovih igara, znat će da su važne kombinacije itema koje skupljate, a tim Thorium u svoju igru ubacio je dodatke kao što su kletve i blagoslovi, na koje morate paziti.

Na putu do pobjede čekaju vas brojni neprijatelji, koji su u početku prilično standardni za fantazijsko okruženje, ali sa svakim novim područjem stvari postaju raznolikije. Najviše ćete se boriti s Pilferima – mala bića u zelenim ogrtačima, koja vam kradu dragocjeno zlato za sve nadogradnje, ali imate dovoljno vremena da zadržite većinu ulova za sebe i njih mlatnete po glavi.

Nakon što prvi put uspješno dođete do kraja, igra se otvara i izazovi mogu početi. Svaki novi pokušaj bit će teži, a ima i mod OtherMine, za one koji žele još više testirati svoje vještine. Dodajte tome hrpu Achievementa i s UnderMineom možete provesti ogroman broj sati. Kao što možete očekivati, igra nije baš lagana, a uz to, kontrole znaju povremeno zasmetati, pa imajte to na umu ako i vi želite istražiti sve što ova igra nudi.