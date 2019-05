World War Z - Trči, pucaj, ponovi

World War Z Proizvođač/Izdavač Saber Interactive/Focus Home Interactive Žanr TPS Platforme PC, PS4, XOne Min. konfiguracija: i3, 8 GB RAM, GTX 650Ti URL https://wwzgame.com/en/

Čak i ako niste veliki fan filma “World War Z”, izgledno je da vam je u sjećanju ostala scena iz Jeruzalema, u kojoj zombiji “grade” piramidu od vlastitih tijela kako bi ušli u grad. Takvih ćete se scena u istoimenoj igri, koju potpisuje ekipa Saber Interactivea, nagledati u dovoljnim količinama te je pravo zadovoljstvo nemrtvima pomrsiti planove granatom u podnožje brijega, a u nedostatku eksplozivnih naprava, sasvim dobro će poslužiti i klasično oružje. Naime, iako brzi, zombiji su u ovoj igri iznimno krhki i nekoliko će metaka biti sasvim dostatno za njihovu eliminaciju, što nikako ne zamjeramo s obzirom na njihovu brojnost.

Sama priča baš i nije kandidat za nekakvu nagradu, i premda smo u igranje utukli nemali broj sati, ne sjećamo se baš najbolje zbog čega su upravo New York, Jeruzalem, Moskva i Tokio odabrani za lokacije na kojima se radnja odvija. Svaka od spomenutih lokacija u prosjeku je sastavljena od tri scenarija, koje je moguće relativno brzo završiti, uz savjet da isprva ipak odaberete niži stupanj težine kako biste naučili sve što se od vas traži. Svaki scenarij ima unikatne postavke, no za razliku od nedavnog Overkill’s The Walking Deada, koji nam je nudio priličnu slobodu kretanja i izbora, World War Z iznimno je linearan. Nakon što dobijete zadatak, do njega vodi samo jedan put, i jasno je naznačeno kako stići do rješenja. Zamijetili smo kako igrači nižih stupnjeva razvoja uglavnom bezglavo jurišaju, bez čekanja ostatka ekipe, i nerijetko pogibaju s obzirom na to da je ispunjenje svakog stadija najčešće i okidač za pojavu novog vala zombija, a oni na višima znaju cijeniti potporu suboraca.

U početku smo spomenuli kako je snaga zombija u njihovoj brojnosti, no developeri su na mapama predvidjeli dovoljno punktova na kojima je moguće obnoviti zalihe streljiva ili ugrabiti nekakvo novo oružje. Svi likovi mogu igrati bilo koju klasu, što nam se svidjelo, a njih je napretkom moguće unapređivati iskustvenim bodovima, baš kao i oružja, koja u poboljšanim verzijama mogu nanijeti više štete, ili ih je, primjerice, moguće brže puniti. Kad već govorimo o likovima, recimo i kako završavanjem scenarija “otključavamo” videozapise koji ukratko objašnjavaju kako se onaj s kojim smo upravo igrali našao u čitavoj igri, što nas je navelo da ih većinu isprobamo.

Uz regularna smetala, često ćemo imati priliku pozabaviti se i posebnim zombijima, poput snagatora u policijskom oklopu, koji će nas ,ako ga na vrijeme ne eliminiramo, oboriti na tlo i od njega nas mogu spasiti samo suborci. Nažalost, ima ih samo nekoliko, tako da se čitava igrivost svodi na trčkaranje od jednog do drugog zadatka, pripremanje obrane i bjesomučnog napucavanja svega što se kreće. O nekoj dubljoj taktici i eventualnom promišljanju daljnjih poteza, izuzmemo li odluke poput one gdje postaviti automatiziranu strojnicu, nema ni riječi. PvP je, pak, bljedunjav i djeluje zastarjelo i nasilno ugurano u igru, tek toliko da se nađe, te ga čak niti, uz simpatični mod Swarm Deathmatch, u kojem se uslijed puškaranja pojavljuje horda zombija, ne možemo uvrstiti među pozitivne elemente. Kooperativna kampanja jedini je i glavni razlog zbog kojeg se isplati zaigrati World War Z, uz pretpostavku da vam ne smeta ponovno prelaženje istih scenarija u nedogled, no realno, iste stvari radili smo i u Left 4 Deadu i nije nam bilo naporno.