20 timova sudjelovat će u turniru PUBG Global Invitational 2018

Prvi pokušaj da se PUBG pretvori u esports dogodio se prošle godine za vrijeme sajma Gamescom kada je organiziran PUBG Invitational. U tom su turniru sudjelovali uglavnom streameri i neki manji broj profesionalnih igrača, no tada je ta Battle Royale igra još uvijek bila u Early Accessu i veoma očito nije bila spremna za taj način igranja i gledanja.

Kada je prije dva mjeseca Brendan Greene objavio planove za 2018. godinu, na kraju je posebno naglasio kako tim želi napraviti sve što mogu kako bi se PUBG pripremio za esports scenu. Sada su napravili prvi korak prema tome, jer su službeno najavili PUBG Global Invitational 2018 - prvi veliki esports turnir kojeg organizira PUBG Corporation.

Timovi koji će sudjelovati u ovom natjecanju proći će kroz regionalne kvalifikacije koje će se održati u srpnju u Sjevernoj Americi, Europi i Aziji. U finalu će se boriti 20 najboljih timova iz te tri regije, a format za koji se PUBG Corporation odlučio jesu borbe četveročlanih timova u FPP i TPP modovima.

Predsjednik PUBG Corporationa, Changhan Kim, kaže da je ovo prava prilika da njihova Battle Royale igra demonstrira svoj potencijal kao esport. Nakon toga je dodao kako tim neumorno radi kako bi osigurao da taj turnir gledateljima u stadionu, kao i onima koji će akciju pratiti iz svojih domova, prikaže uzbuđenje i napetost koje je prisutno kad se vrhunski igrači natječu.

Osim same najave turnira i toga da će se on održati u Berlinu, poznato je da će se timovi natjecati za nagradni fond od dva milijuna američkih dolara, a sve će druge informacije - one o datumima održavanja kvalifikacija i samog finala, prostor u kojem će se turnir održati, kao i cijene ulaznica - bit će objavljene kasnije.