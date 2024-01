U Saudijskoj Arabiji planira se izgradnja tehnološki najnaprednijeg stadiona na svijetu

Do 60.000 posjetitelja moći će uživati u različitim događajima unutar velike, LED ekranima obavijene. Sportske i zabavne arene smještene na rubu litice iznad Rijada

Da Saudijska Arabija novcem želi kupiti svoje mjesto u vrhunskom sportu, to više nije nikakva tajna. Njihova ulaganja idu od golfa, preko Formule 1 pa do nogometa i brojnih ostalih popularnih sportova. Nakon što su kupili sve nogometne zvijezde koje su mogli, pa ih doveli u svoju ligu, nogometna ekspanzija Kraljevine nastavljena je i činjenicom da je ona jedina poslala ponudu za domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2034. godine.

Dobivanjem tog domaćinstva osigurali su nastavak prisutnosti na svjetskoj nogometnoj sceni, a do početka prvenstva planiraju izgraditi niz stadiona u desetak gradova (pa čak i cijeli jedan linearni grad u sklopu planiranog novog megalopolisa Neom).

Od eSporta do nogometa

Jedan od projekata, usko vezanih uz sport, ali i tehnologiju, jest Qiddiya, pametni grad orijentiran isključivo ka turizmu i zabavi. Vlasti Saudijske Arabije podižu ga u blizini Rijada, s ciljem da do 2030. godine on postane najveća svjetska pojedinačna turistička destinacija i privuče i do 17 milijuna posjetitelja godišnje. U njemu će se nalaziti staza Formule 1, najveći zabavni park na Bliskom Istoku s najbržim, najvišim i najdužim vlakom smrti na svijetu, kao i četvrt posvećena samo eSportu, tj. računalnim igrama.

Specijalizirana eSports arena s 5.300 mjesta za gledatelje imat će najveći unutarnji LED ekran na svijetu

Posebna priča je nedavno otkriven plan za tehnološki najnapredniji stadion na svijetu. On će iskoristiti lokaciju Qiddiye, na uzvisini iznad Rijada, pa će pružati panoramski pogled na grad jer će biti smješten na samom rubu litice. Bit će to i prvi na svijetu stadion s pomičnim terenom, zidovima i krovom, kao i s najvećim LED videozidom – pa će biti i prilagodljiv za različite namjene i sportove.

Nazvan će biti po princu Mohammedu bin Salmanu (a kako drugačije), a u budućnosti će na njemu domaće utakmice igrati klub Al Nassr, u kojem danas igraju Cristiano Ronaldo i Marcelo Brozović. Cijeli će stadion biti klimatiziran, održivo projektiran kao "zelena" građevina, maksimalnog kapaciteta 60.000 posjetitelja, od čega 45.000 sjedećih mjesta.

Na ukupnoj unutarnjoj površini od 197.000 m2 moći će se odvijati najrazličitiji sportski i drugi događaji. Za spektakl će, osim sportaša ili umjetnika, biti zaslužni i LED ekrani koji će potpuno obavijati cijelu vanjsku strukturu stadiona. Oni će se moći razmaknuti, kako bi se otkrio otvoreni pogled prema širem području Rijada, čiji centar je udaljen oko 45 kilometara. Koliko će sve to koštati – nije objavljeno, a nije niti pristojno pitati.