A Plague Tale: Innocence dobio demo verziju

Sredinom svibnja ove godine nas je razvojni tim Asobo Studio ugodno iznenadio svojom akcijskom avanturom A Plague Tale: Innocence. U njoj smo dobili priliku družiti se s grupom djece koja pokušavaju preživjeti i saznati koji je uzrok Crne smrti i zašto svuda ima toliko štakora. Glavna junakinja Amicia zadužena je za brigu o mlađem bratu imena Hugo, a zajedno moraju krenuti na nimalo lijepo putovanje.

Tim i izdavač Focus Home Interactive su sada pripremili posebnu probnu verziju za one kojima se ta premisa možda sviđala, ali nisu bili sigurni žele li igru kupiti. Demo možete besplatno preuzeti za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a kroz njega možete istražiti cijelo prvo poglavlje i vidjeti kako ova priča u teškom okruženju započinje.

Ako prvi put čujete za igru, u njoj ćete kroz 16 poglavlja istražiti dijelove Francuske za vrijeme jednog od najgorih razdoblja u ljudskoj povijesti, a osim praćenja priče bavit ćete se istraživanjem, borbom, šuljanjem i rješavanjem zagonetki. Najveća posebnost igre jesu spomenuti štakori kojih ima cijelo more, a budući da ima fantazijskih elemenata, kasnije će vam početi koristiti.

A Plague Tale: Innocence dostupan je na tri ranije spomenute platforme i uz izdavanje probne verzije je izdavač odlučio sniziti cijenu pune igre. Na Steamu je možete pronaći u sklopu vikend rasprodaje koju održava Focus Home Interactive po cijeni od 30,14 eura. Vlasnici Sonyjeve konzole koji plaćaju PS Plus pretplatu mogu je nabaviti za 209,40 kuna, dok će one koji igraju na Xboxu One igra koštati 33,49 dolara u sklopu Deals With Gold ponude. U sve tri trgovine ponuda vrijedi do 16. rujna, pa stignete odigrati demo i razmisliti želite li kupiti konačnu verziju. Sve ostale detalje o igri i tome što vas čeka možete potražiti na službenim stranicama.