Age of Empires IV stiže ove jeseni, bilo je i vrijeme

Serijala Age of Empires, točnije njegova prva dva nastavka, zajedno sa spin-offom Age of Mythology, se još uvijek prisjećamo s nostalgijom. Treće poglavlje nas nije toliko okupiralo, u prvom redu što je u vrijeme kada se pojavilo bilo prepuno bugova, kao ni remasteri koje smo zaigrali reda radi. No četvrti nastavak nam je zapeo za oko još od prve najave u kolovozu 2017., poglavito iz razloga što na njemu radi ekipa Relic Entertainmenta. Ljubitelji strategija svakako pamte njihovo majstorstvo Company of Heroes koje nam je oduzelo gomilu slobodnog vremena i još uvijek se ponekad upustimo u pokoji skirmish. Da izrada ulazi u završnicu objavili su sami autori u svježem promotivnom videu s konkretnom igrivosti u čijem potpisu stoji kako Age of Empires IV stiže ove jeseni na Xbox Game Pass za PC, Windows Store, te na nama preferirani Steam.

Uz to, na Xbox Wireu je objavljen opsežniji intervju s developerima u kojem navode kako im srednjovjekovno okruženje pruža priliku da ispričaju nebrojene priče, poput Mongolske ekspanzije ili primjerice zašto su Normani napali Englesku. Prema planu, inicijalno će AoE IV imati četiri kampanje koje će igrače upoznati s osam civilizacija koliko će ih biti prisutno, a svakoj misiji se pristupa vrlo pažljivo kako bi igrače uz neizbježno ratovanje privukli i povijesni detalji. Kako bi isti bili autentični, developeri su se savjetovali s povjesničarima i stručnjacima za to doba, te će svaka civilizacija biti unikata, baš kao i svaka bitka od kojih mnoge imaju stvarnu podlogu.

Igrači koje pak ne zanima "pričam ti priču" dio igre, u prvom redu veterani, od prvog dana mogu uletjeti u multiplayer i skirmish bitke protiv računala, no prema mišljenju developera, AoE IV će vrlo vjerojatno privući masu novih igrača koji nisu imali doticaj s prethodnim nastavcima i takvi će zasigurno uživati u kampanjama. Osim otkrivanja okvirnog datuma izlaska, autori su objavili i niz dodatnih videa koji nas pobliže upoznavaju s Age of Empires IV i izradom istog, te najavljuju skori početak zatvorenog beta testiranja za koje se možete prijaviti ovdje. U svakom slučaju, lijepe vijesti koje smo već duže vrijeme s nestrpljenjem čekali.