Age of Empires IV zakazan za kraj kolovoza

Age of Empires IV će se prema planu pojaviti 28. kolovoza putem Xbox Storea i Steama, što je mnogo ranije no što smo se nadali obzirom da su posljednje informacije govorile o jeseni. Na četvrtom poglavlju radi ekipa Relic Entertainmenta, developera koji su nas podarili vjerojatno ponajboljim strateškim naslovima poput Warhammera 40k: Dawn of War i Company of Heroes, a raduje nas što su im kao temelji za mehanike igrivosti poslužili dokazani predlošci iz Age of Empiresa II, po mnogima najboljeg izdanja ovog serijala. Primjerice, resursi će ponovo morati imati odlagališta kako bi ih se sakupljalo, dok će redovnici moći konvertirati protivničke jedinice.

Usporedo s otkrićem datuma izlaska, developeri su otkrili još dvije frakcije koje će se pridružiti Englezima, Kinezima, Mongolima i Indijcima. Riječ je o Abasidima koji će moći koristiti deve kao osnovu svojih jurišnih jedinica, te Francuzima koji će pak dobiti i mjesto u novoj kampanji temeljenoj na stogodišnjem ratu s Englezima u 14. i 15. stoljeću. Francuzi su posebno jaki u trgovini što će im u kasnijim stadijima bitaka itekako dobro doći, dok će njihovi Royal Knightsi pomesti sve pred sobom u jurišima. Vjerujemo kako ćemo do kraja kolovoza saznati i preostale dvije civilizacije koje ćemo moći zaigrati, kao i detalje o alatima za izradu vlastitih scenariji zbog kojih prethodna poglavlja ovog serijala i danas imaju svoju publiku, kao i o osam multiplayer načina igranja koliko ih je u planu. Dodatne detalje o Age of Empires IV potražite na službenom webu.