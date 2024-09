Amazon do kraja mjeseca besplatno dijeli čak 28 igara

Ako još uvijek niste korisnik Amazon Primea, možda biste ovog mjeseca to ipak mogli poželjeti postati. Naime, Amazon se opet odlučio raspištoljiti te putem servisa Prime Gaming još jednom besplatno podijeliti tonu videoigara. Točnije, njih sveukupno 28, a koje će postajati dostupne za skidanje periodički tijekom rujna.

Trenutačno su tako dostupne Middle-earth: Shadow of Mordor (GOTY), Lego The Lord of the Rings, Borderlands 2, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, GreedFall: Gold Edition, Whispered Secrets: Everburning Candle Collector’s Edition, Minabo - A Walk through Life, Eternights, Lego Indiana Jones: The Original Adventures i Borderlands: The Pre-Sequel.

Sljedećeg četvrtka (12.9.) na red će doći i Tales from the Borderlands, 9 Years of Shadows, Moonlighter, Golfie, Cursed to Golf, Hell Pie, Showgunners i Arcadegeddon, a onog nakon njega (19. 9.), pak, na Thronebreaker: The Witcher Tales, The Falconeer, Lego The Hobbit, I Love Finding Cats & Pups - Collector’s Edition te Kerbal Space Program.

Konačno, posljednjeg četvrtka u mjesecu (26.9.) svoju kolekciju moći ćete obogatiti i videoigrama Mystery Case Files: Black Crown - Collector’s Edition, Ghost Song, Ynglet, Black Desert te Giana Sisters: Twisted Dreams.