Fallout ide u New Vegas! Druga sezona stiže u prosincu, a Amazon je već potvrdio i treću

Amazon Prime Video potvrdio je izlazak druge sezone svoje hit serije, a istovremeno najavio i treću sezonu. Radnja se seli u legendarni New Vegas!

Amazon Prime Video službeno je najavio kako će druga sezona hit-serije Fallout stići u prosincu 2025., a istovremeno je potvrđena i 3. sezona. Vijest je objavljena tijekom Amazonove godišnje prezentacije za oglašivače u New Yorku, gdje je jasno dano do znanja da su producenti izuzetno zadovoljni razvojem serije – toliko da već planiraju još više postapokaliptičnih avantura.

Druga sezona nedavno je završila snimanje, iako su mnogi fanovi očekivali izlazak tek 2026. godine, osobito nakon što su ranije ove godine produkciju pogodili požari u Los Angelesu. No čini se da je tim uspio nadoknaditi izgubljeno vrijeme i pripremiti sve za zimski povratak u postapokaliptičnu pustoš.

U prvoj sezoni gledatelji su upoznali likove Lucy (Ella Purnell), Maximusa (Aaron Moten) i Ghoula (Walton Goggins), a radnja ih je na samom kraju dovela do legendarnog grada iz Fallout serijala – New Vegasa. Producenti su sada potvrdili da će se radnja druge sezone doista odvijati u tom kultnom mjestu, fanovima poznatom iz igre Fallout: New Vegas.

„Blagdani su nam ove godine došli malo ranije – oduševljeni smo što možemo ponovno uništavati svijet u trećoj sezoni Fallouta,” poručili su izvršni producenti Jonathan Nolan i Lisa Joy u zajedničkom priopćenju. Zahvalili su se i glumačkoj ekipi, tvorcima serije, partnerima iz Bethesde te vjernim fanovima koji su omogućili uspjeh ove adaptacije.

Prva sezona Fallouta izašla je u travnju prošle godine i sakupila više od 100 milijuna gledatelja diljem svijeta. U seriji se pojavljuju i elementi iz igara Fallout 2, Fallout 3 i Fallout 4, uključujući poznate frakcije poput NCR-a (New California Republic) te gradove inspirirane kultnim lokacijama iz serijala.

Treća sezona za sada nema točan datum izlaska, ali ako se ovakav tempo nastavi, Fallout bi doista mogao postati Amazonova dugotrajna hit franšiza. Neki izvori već govore o planovima za čak šest sezona.