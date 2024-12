Amazon do kraja prosinca besplatno dijeli 18 igara

S Božićem praktički iza ugla, Amazon je još jednom odlučio biti darežljiv te putem servisa Prime Gaming gejmerima ponuditi 18 besplatnih videoigara.

Dotične će, kao i uvijek, za skidanje postajati dostupne periodički tijekom mjeseca, pa tako trenutačno već možete ugrabiti Star Wars: Bounty Hunter, Tomb Raider: Underworld, Overcooked! 2, Call of Juarez: Gunslinger te beskrajno simpatični Dredge.

Ovoga četvrtka, pak, na red će doći i Quake 2 i Disney Pixar Wall-E, a onog nakon njega (12. 12.) također i Planet of Lana, Hero’s Hour, The Coma: Recut, Electrician Simulator, odnosno ReDrawn: The Painted Tower Collector’s Edition.

Konačno, 19. 12. na Prime Gamingu osvanut će i Nine Witches: Family Disruption, Predator: Hunting Grounds, Aces of the Luftwaffe – Squadron Extended Edition, Simulakros i Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector’s Edition, dok će 26. 12. isto to učiniti i The Town of Light.