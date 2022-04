Amazon Studio na listu prioriteta stavio preradu igre It Takes Two u filmski oblik

Nakon glasina početkom godine, iz Amazon Studiosa stiže potvrda o preradi velikog hita It Takes Two u filmski oblik, a uključena su i neka poznata imena poput The Rocka

It Takes Two je u konačnici ispao velika uspješnica u koju su neki opravdano sumnjali, no način na koji je ova kooperativna avantura napravljena je osvojio srca igrača i kritike. Da ne ulazimo u detalje, priča nam predstavlja May i Codyja, par koji je pred rastavom, no nađu se u "tijelima" dvije lutke, a da bi se vratili u stvarni oblik, moraju surađivati i zajednički prevladavati probleme. Brojne nagrade koje su It Takes Two dodatno vinule u nebesa su osim novih igrača privukle pažnju Hollywooda, pa je već u siječnju objavljeno da će po igri snimati film, a nove vijesti koje prenosi portal Variety govore da je Amazon Studios ovaj projekt stavio na sam vrh prioriteta.

Osim Amazona, na filmu će raditi dj2 Entertainment koje možda najbolje poznajemo kao scenariste filmova Sonic the Hedgehog, a trenutno rade na anime seriji Tomb Raider za Netflix, kao i filmu temeljenom na Sleeping Dogsima. Pisanje scenarija će im biti primarni posao i na It Takes Two, a filmu je status prioriteta osiguralo partnerstvo s producentskom kućom Seven Bucks Productions. Među članovima iste je Dwayne Johnson, jedan od najbolje plaćenih glumaca današnjice, a prema neprovjerenim glasinama, nije isključeno da se i osobno pojavi u ovoj filmskoj preradi Electronic Artsovog hita.