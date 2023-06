Amnesia: The Bunker u prodaji, GOG.com besplatno dijeli Amnesia: A Machine for Pigs

Ekipa Frictional Gamesa je na vrijeme dovršila i pustila u prodaju posljednje izdanje serijala Amnesia, a tome u čast, servis GOG.com je odlučio korisnicima darovati Amnesiu: A Machine for Pigs

Majstori horora iz Frictional Gamesa su se davnih dana specijalizirali za ovaj žanr, počevši s trodijelnim serijalom Penumbra, dok krunu njihovog rada predstavlja Amnesia. Prvo izdanje spomenutog pod nazivom Amnesia: A Dark Descent smo zaigrali prije trinaest godina, da bi uslijedila Amnesia: A Machine for Pigs, Amnesia Rebirth, te od jučer, Amnesia: The Bunker koja je dostupna u verzijama za PC, PlayStation 4, Xbox One, te Xbox Series X|S.

Spomenuti nas vodi u rovove Prvog svjetskog rata u kojima kao francuski vojnik koji pokušava spasiti živu glavu bivamo zatočeni u podzemnom kompleksu čijom su izgradnjom vojnici naletjeli na tunele koji datiraju iz antičkih vremena. Kako su nas prethodna poglavlja Amnesije naučila, jedina namjena misterioznog zla koje u njima vreba jest zagorčati nam život i priuštiti ekstremne doze straha, u čemu očito uspijeva, obzirom da mnogi portali nazivaju Amnesia: The Bunker najboljim u serijalu i jednom od najboljih horor igara.

Kako bi proslavili izlazak posljednjeg poglavlja, Frictional Games je u suradnji sa servisom GOG.com odlučio igračima podijeliti Amnesia: A Machine for Pigs, jedini nastavak na kojem nisu osobno radili, već u tu svrhu unajmili razvojni tim The Chinese Room. Rezultat su nešto blaži horor elementi i veći naglasak na priču, što je i logično obzirom da spomenuti potpisuju višestruko nagrađivani "simulator hodanja" Dear Esther. Kako god bilo, Amnesia: A Machine for Pigs se besplatno dijeli u naredna dva dana, pa ako ga mislite prisvojiti, zaputite se na stranice GOG.com-a.