Autori poznati po uspješnicama SnowRunner i RoadCraft najavili su novu simulaciju pod imenom Docked

Ekipa Saber Interactiva za iduću godinu priprema Docked, menadžersku simulaciju u kojoj ćemo upravljati poslovima vezanima uz utovar i istovar teških tereta u lučkom terminalu

Talentirani tim Saber Interactive iza sebe ima impresivan popis ostvarenja poput World War Z ili Warhammer 40.000: Space Marine 2, iako ih većina igrača ponajviše pamti po simulacijama SnowRunner i MudRunner, kao i svježem RoadCraftu.

U potonjem su, osim klasičnog simulacijskog upravljanja vozilima, dijelom zašli i u menadžerske vode, gdje je naglasak stavljen na organizaciju logistike i prijevoza tereta. Upravo na taj segment sada još snažnije cilja svježe najavljeni Docked.

Prema opisu, Docked nas stavlja u ulogu upravitelja lučkog terminala za ukrcaj i iskrcaj tereta nakon razornog uragana, gdje ćemo morati upravljati teškom mehanizacijom i vozilima kako bismo ga ponovno osposobili za rad.

Potom slijedi širenje poslovanja kroz nabavu nove opreme, sklapanje novih ugovora i održavanje terminala, što otvara mogućnost korištenja dodatne tehnike, ali i donosi brigu oko prioritetnih zadataka, održavanja vozila i poštivanja rokova. Stvaranje učinkovitih logističkih lanaca bit će ključno za ostvarivanje profita i nova ulaganja.

S obzirom da su stariji fanovi Runner serijala posljednjem izdanju RoadCraft zamjerali upravo menadžerske elemente koji su ponešto zasjenili simulacijski dio, ostaje za vidjeti kako će publika prihvatiti Docked. Sama premisa zvuči kompleksno i obećavajuće, a izlazak je predviđen za iduću godinu.