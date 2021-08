Back 4 Blood u otvorenoj beti, isprobajte ga na vrijeme

O Back 4 Bloodu smo pisali u nekoliko navrata i pritom naveli kako je riječ o duhovnom nasljedniku Left 4 Deada, odlične kooperativne pucačine protiv raznih vrsta zombija koja je popularizirala ovakav oblik igranja. Njihov primjer slijedili su mnogi i još uvijek svako malo dobijemo poneki naslov takve igrivosti, a Back 4 Blood nam je kao i mnogima zapeo za oko zbog činjenice da na njemu rade upravo tvorci Left 4 Deada, ekipa Turtle Rock Studiosa kojima je spomenuti bio odskočna daska, iako se valja prisjetiti i da su radili na portanju Counter Strikea na Xbox, kao i na idućem poglavlju ove franšize, Counter Strike: Sourceu.

Kako god bilo, 2008. ih je kupio Valve, no 2011. su ponovo krenuli u neovisne vode izbacivši ne pretjerano popularni Evolve. Bez previše kompliciranja, developeri su se vratili izvornom konceptu koji ih je i proslavio, tako da i u slučaju Back 4 Blooda imao četveročlanu ekipu preživjelih koji se bore protiv najezde zombija (Riddena, kako ih nazivaju u igri) u nekoliko oblika, samo u ovom slučaju borci nisu plašljivci, već prekaljeni veterani, a dodatnu raznolikost igrivosti dat će karte koje modificiraju kako sposobnosti naših odabranika, tako i protivničku stranu zbog čega nikad nećemo znati što nas u idućem krugu očekuje.

Izlazak Back 4 Blooda je zakazan za 12. listopad, a tijekom prošlog vikenda su ga imali priliku zaigrati igrači koji su rezervirali svoj primjerak finalne verzije, dok tijekom naredna tri dana u ovaj okrutan svijet mogu uroniti svi koji to žele. Otvorena beta koja traje do ponedjeljka nudi mogućnost isprobavanja PvE sadržaja u Classic, Survivor i Hard načinima igranja uz dostupnost pet likova (u finalnoj inačici će ih biti osam), kao i PvP moda u kojem možemo biti i Riddeni što će nam dati unikatne sposobnosti. U svakom slučaju, otvorena beta je aktivna na Xboxu One, Xboxu Series X/S, PlayStationu 4/5 i PC-u na kojem ju je moguće isprobati putem Steama ili Epic Games Storea uz podršku za među-platformskim kreiranjem partija što jamči veliku bazu igrača.