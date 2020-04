Besplatne igre za isprobavanje, Resident Evil 3 u prodaji, novi trailer za FFVII Remake i ostalo

Još jedan tjedan u igraćoj industriji je iza nas, a za kraj su nam timovi i izdavači pripremili par većih novosti. Za početak, možete još jednom posjetiti Raccoon City u kojem stvari nisu u najboljem stanju. Square Enix je pripremio trailer pun spoilera za one koji ga žele pregledati prije nego što idućeg tjedna zaigraju Final Fantasy VII Remake. Ako ste zainteresirani za nova iskustva, na Steamu možete besplatno isprobati Risk of Rain 2 i The Elder Scrolls Online, a tri nezavisna tima najavili su novosti – stiže Rogue Legacy 2, Darkest Dungeon dobiva multiplayer DLC i nova survival igra Windbound izgleda veoma obećavajuće.

Posljednji trailer za Final Fantasy VII Remake prije izlaska

Malo više od 23 godine nakon izlaska originala izaći će Final Fantasy VII Remake, potpuno nova verzija kultnog RPG-a. Square Enix je početkom siječnja odgodio izlazak, ali 10. travanj je dan kada će se svi igrači opet ili po prvi put moći družiti s Cloudom i ekipom. Ono što Square Enix nije stavio na kutiju je da će igra biti epizodična – prvi dio odvija se isključivo u Midgaru i ne zna se kada će razvojni tim biti gotov s drugom epizodom, ni kako će se ona zvati.

Budući da nas do izlaska dijeli još samo tjedan dana, Square Enix je pripremio novi trailer. Važna napomena, ako želite izbjeći bilo kakve spoilere za priču, preskočite ovaj video jer ih je pun.

Final Fantasy VII Remake je zasad ekskluziva za PlayStation 4, ali se nagađa da će iduće godine izaći barem za PC. Uz novi trailer, izdavač je rekao da svi koji su odradili predbilježbe od danas mogu započeti s preuzimanjem, pa možete biti spremni za igranje čim kod nas postane dostupna. Osim promijenjene borbe koja je slična onoj iz Final Fantasyja XV, tim je Midgar drastično proširio i doradio kako bi igrači imali što raditi u dijelu igre koji je u originalu služio uglavnom kao tutorial. Sve što vas zanima možete pronaći ovdje, a kupovinu digitalne verzije odraditi u PSN trgovini.

U prodaji Resident Evil 3

Nakon prošlogodišnjeg uspjeha s Resident Evil 2 Remakeom, ljubitelji ovog survival horor serijala jako su se razveselili kada je Capcom objavio da će Resident Evil 3 dobiti isti tretman. Igra koja je izašla 1999. godina bila je drugačija od prethodnika, a razvojni tim je za novu verziju odlučio promijeniti dosta toga. To je jedan od razloga zbog kojih su kritičari imali podijeljena mišljenja za Resident Evil 3: Nemesis iz ove godine, pa ako ste očekivali vjerno rekreirani original, nećete ga pronaći.

Novu verziju igre od danas mogu zaigrati svi zainteresirani igrači na PC-u putem Steama, PlayStationu 4 i Xboxu One, a na sve tri platforme se Resident Evil 3 prodaje za 60 eura. Osim kampanje, za koju će vam trebati oko pet sati, Capcom je zapakirao asimetrično multiplayer iskustvo imena Resident Evil Resistance u koje će za dva tjedna uskočiti i Jill Valentine, glavna junakinja u trećem nastavku.

Capcom će navodno ove godine najaviti potpuno novo iskustvo u serijalu Resident Evil koje će biti drugačije u odnosu na sve nastavke sada, pa nas zanima kako će to izgledati. Sve informacije vezane uz Resident Evil 3 nalaze se na ovim stranicama, dok se o ostatku serijala možete informirati ovdje.

Nova i lijepa survival igra Windbound izlazi krajem kolovoza

Nezavisni razvojni tim iz Australije, 5 Lives Studios, i izdavač Deep Silver predstavili su novu igru imena Windbound. Službeni opis kaže sljedeće: „Radi se o predivnoj roguelike survival avanturi s pogledom iz trećeg lica u kojoj ćete se baviti lovom, istraživanjem i craftingom“. Prije nego što nastavimo, bacite oko na najavni trailer:

Ratnica koja se zove Kara zaglavila je na nepoznatom otoku i mora se prilagoditi situaciji i preživjeti, a usput otkriti tajne koje su davno zaboravljene. Tim kaže da ovim uratkom žele žanr survival igara odvesti u drugačijem smjeru i to fokusom na nomadski stil života, lov i istraživanje uz mogućnost izrade plovila po želji s kojim ćete jedriti.

Windbound uz to možete zaigrati ispočetka mnogo puta, zato što će proceduralno generiran svijet, dinamični susreti s ostalim živim bićima i raznolika izrada plovila svaki put pružiti drugačije iskustvo. Ova je igra u izradi za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch, a ako ne dođe do promjene plana, zaigrat ćemo je 28. kolovoza. Sve što je tim objavio nalazi se na službenim stranicama, na kojima možete ostaviti svoju email adresu ako želite biti u toku.

The Elder Scrolls Online i Risk of Rain 2 besplatni za igranje

Ako ovog vikenda ne želite izdvajati novce za isprobavanje novih igara, trenutno na Steamu možete besplatno uskočiti u dvije. Od izlaska Skyrima prošlo je devet godina, a budući da ćemo se načekati dok The Elder Scrolls VI ne izađe, možete barem vidjeti što su to Zenimax Online Studios i Bethesda Softworks pripremili u The Elder Scrolls Online.

Ovaj MMORPG smješten u popularnom fantazijskom svijetu izašao je prije šest godina, dosta je popularan, i dobio je hrpu proširenja od izlaska, pa ako želite vidjeti kako u ovom obliku izgledaju osnovna igra, Morrowind, Elsweyr i Summerset regije, izdavač je pripremio besplatno isprobavanje do ponedjeljka uz popuste na sve verzije igre. ESO za mjesec i pol dana dobiva novu ekspanziju imena Greymoor u kojoj će igrači posjetiti zapadni dio Skyrima i boriti se protiv zločestog vampirskog lorda.

Uz sve ovo igra slavi šesti rođendan, pa igrači mogu skupiti svakakve poklone, odrađivati prikladne misije i dnevne izazove, te uživati u XP bonusima. Za sve detalje proučite službene stranice, a za preuzimanje igre zaputite se na Steam.

Još jedna igra koja je nedavno proslavila rođendan je hit Risk of Rain 2. Razvojni tim Hopoo Games promijenio je perspektivu i povećao ambicije u odnosu na original, a iako se igra nalazi u Early Accessu velik broj igrača ju je zaigrao. Do sada je tim ubacio razne dodatke kroz besplatne nadogradnje, koji uključuju nove likove, mape i iteme, pa ako želite sami provjeriti zašto velik broj igrača voli ovu igru, možete to sada i napraviti.

Najnovija nadogradnja izašla je prije tri dana i dodala cijeli novi sustav, a razvojni tim želi da igrači glasaju za novog lika koji će stići uskoro i to s posljednjom nadogradnjom i verzijom 1.0. Iako je tim, kao i velik broj ostalih, prešao na rad iz svojih domova, kažu kako to neće imati utjecaj na razvoj igre. Za sve novosti koje je Artifacts Update ubacio, proučite ove stranice, ako želite preuzeti i zaigrati igru zaputite na Steam, a za sve drugo što Risk of Rain 2 uključuje možete posjetiti ove stranice.

Najavljeni Rogue Legacy 2 i multiplayer DLC za Darkest Dungeon

Dvije velike novosti stižu za ljubitelje indie igara. Razvojni tim Cellar Door Games je 1. travnja rekao da pripremaju veliku najavu, ali ih radi datuma igrači nisu ozbiljno shvatili. Ispostavilo se da se nisu šalili i najavili su nastavak na svoj hit roguelite Rogue Legacy u kojem smo u svakom novom pokušaju nasljeđivali značajke predaka, odnosno likova koji nisu preživjeli prolazak kroz dvorac.

Yes, it's official. Rogue Legacy 2 is in development! We'll be releasing a lot more info in the coming days.



Until then please enjoy these WIP screenshots! ❤ pic.twitter.com/RRO5yk02yd — CellarDoorGames (@CellarDoorGames) April 2, 2020

Razvojni tim je u službenom opisu nekoliko puta naglasio da se radi o rogueLITE igri, što znači da će vam svaki pokušaj biti malo lakši, ali će svaki pokušaj biti različit. Oni vješti mogu prijeći igru bez ikakvih nadogradnji, a za ostale tu je RPG sustav nadogradnji s kojim ćete poboljšavati svako dijete. Još jedna posebnost originala, koja će biti prisutna u nastavku, je da jednom kad riješite bossa, on se neće više pojavljivati.

Tim je poručio da neke stvari ne želi otkrivati sada, ali znamo da će Rogue Legacy 2 izaći ovog ljeta. Više informacija objavit će uskoro, rekli su, a do tada možete pratiti službene stranice ili Twitter i Facebook profile ako želite biti u toku.

Još jedna stvar koja je zvučala kao prvoaprilska šala bila je objava tima Red Hook Studios. Tim koji se proslavio s teškom i mračnom strateškom igrom na poteze s RPG elementima, Darkest Dungeon, rekao je da spremaju multiplayer DLC. Budući da su najavili da rade na nastavku, nitko nije to očekivao, a također su potvrdili da to nije bila šala.

We weren't joking - The Butcher's Circus is coming in May!



Play intense PVP arena battles against your friends and enemies alike. Pick your party & loadout, and let the games begin!



Wishlist here: https://t.co/SHKqZiqbML pic.twitter.com/8pXVhOBUiO — Darkest Dungeon (@DarkestDungeon) April 2, 2020

The Butcher's Circus ime je dodatka koji „stiže uskoro“ i koji će u igru ubaciti PvP i arene u kojima će se igrači boriti protiv svakakvih beštija, ali i drugih igrača. U areni nećete riskirati likove koje ste pomalo jačali u već dovoljno teškoj kampanji, nego ćete odabrati četiri heroja s kojima ćete pokušati svima pokazati koliko ste dobar borac, odnosno koliko dobro taktizirate. Kad budu imali više informacija, Red Hook Studios će ih objaviti, a do tada možete dodati DLC na popis želja na Steamu. Sve ostalo o brutalnom svijetu Darkest Dungeona pronaći ćete na službenim stranicama.