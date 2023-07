Krenuo Epic Summer Sale, dijele se The Elder Scrolls Online i Murder by Numbers

Velika ljetna rasprodaja na Epic Games Storeu traje do 3. kolovoza, a u narednih tjedan dana igrači mogu besplatno prisvojiti The Elder Scrolls Online i Murder by Numbers

Kao i svake godine, Epic Games Store je u posljednjim tjednima srpnja pokrenuo veliku ljetnu rasprodaju, Epic Summer Sale. Na istoj se uz manje i veće popuste nudi sve i svašta, počevši od besmrtnog Grand Theft Auta V koji se u Premium izdanju prodaje za 14,99 eura, pa do Dead Islanda 2 kojem je cijena snižena za 25 posto i trenutno iznosi 44,99 eura. Far Cry 6 je pak snižen 75 posto, dok ćete za Sid Meier's Civilization VI izdvojiti samo 5,99 eura, što je čak 90 posto manje od regularne cijene.

Usporedo s pokretanjem Summer Salea, na Epic Games Storeu je došlo i do smjene besplatnih igara koje igrači s aktivnim korisničkim računom mogu uvrstiti u kolekcije do idućeg četvrtka. Ovaj put došao je red na MMO The Elder Scrolls Online, kao i na avanturu Murder by Numbers. Objavljen 2014. nakon sedam godina razvoja, The Elder Scrolls nas vodi u Tamriel gdje nam se nudi deset različitih rasa i sedam klasa, kao i gomila zadataka i istraživanja ovog fantazijskog svijeta kojeg je navodno isprobalo 22 milijuna igrača.

Osim ove poznate masovke, u narednih tjedan dana se dijeli i manje poznati Murder by Numbers u kojem ćemo istraživati ubojstva i slijediti tragove koji će nas u konačnici dovesti do počinitelja. Ništa spektakularno, no kao i svaka igra, i ova će zasigurno pronaći svoju publiku. Idućeg četvrtka nas prema obećanju očekuju Homeworld Remastered Collection i Severed Steel. Dok Homeworld Remastered ne treba posebno opisivati obzirom da je riječ o remasteriranoj verziji jednog od ponajboljih RTS serijala svih vremena, Severed Steel je iznimno brzi FPS neobično šarene grafike i destruktabilnog okruženja.