Besplatni PUBG za integriranu grafiku, sistemski zahtjevi za Metro Exodus, ekspanzija za Subnauticu

Ovog tjedna dobili smo priliku zaigrati prvih nekoliko većih igara, a izašlo je par zanimljivih manjih naslova. Uz to, razni su izdavači i razvojni timovi objavili informacije o svojim nadolazećim igrama – od datuma izlaska, sistemskih zahtjeva i novih prikaza.

Ubisoft pomaknuo datum izlaska za Anno 1800 na travanj

Novu strategiju u serijalu Anno trebali smo zaigrati krajem veljače, no izdavač se u zadnji čas predomislio. „Čim smo najavili igru na sajmu Gamescom 2017. godine znali smo da mora biti u najboljem stanju kad postane dostupna. Prilično smo zadovoljni sa stanjem u kojem se igra trenutno nalazi i sviđa nam se spoj novih i klasičnih mehanika, ali znamo da može biti još bolja ako uzmemo još malo vremena za poliranje i dorađivanje. Ovih nekoliko dodatnih tjedana će nam to omogućiti i moći ćemo izdati igru koja ispunjuje svoj potencijal“, napisao je u izjavi član Blu Bytea, Bastian Thun.

Anno 1800 će umjesto 26. veljače izaći 16. travnja. Igra je u izradi za PC, a zatvorena beta započet će 31. siječnja. Ako želite sudjelovati, možete se registrirati ovdje kako biste potencijalno dobili pozivnicu, dok ćete sve druge informacije o strategiji smještenoj u doba industrijske revolucije pronaći na službenim stranicama.

Strategija Battlefleet Gothic: Armada 2 u prodaji

Već kad smo kod strategija, svi ljubitelji žanra, koji usput vole i svijet Warhammera 40K, od četvrtka mogu uživati u Battlefleet Gothic: Armada 2. Razvojni tim Tindalos Interactive pripremio je tri velike kampanje u kojoj će sudjelovati svih 12 frakcija iz tabletop verzije igre. Za konačnu verziju implementirane su promjene koje su temeljene na povratnim informacijama koje su prikupljene za vrijeme zatvorenog beta testiranja, a ako želite saznati što je sve promijenjeno, možete popis proučiti ovdje.

Trenutno ovu, pomalo mračnu, strategiju možete igrati sami ili protiv drugih igrača u raznim multiplayer modovima, dok tim još uvijek radi na kooperativnom modu koji će stići kad bude spreman. Osim njega, u planu su novi modovi i još jedna velika kampanja o kojoj će Tindalos popričati kasnije ove godine. Igru možete igrati samo na PC-u, a detalje možete potražiti ovdje.

Avantura A Plague Tale: Innocence dobila datum izlaska

Jedna od zanimljivijih igara koja je prikazana za vrijeme prošlogodišnjeg sajma E3 krila se iza imena A Plague Tale: Innocence. Francuski razvojni tim Asobo Studio odlučio se pozabaviti jednim od najgorih perioda u ljudskoj povijesti i dati nam da upravljamo djecom dok Francuskom hara Crna Smrt. Mračna tematika, mračna okruženja i mračna priča, ali tim kaže kako im je to bio i cilj.

Sada su nam rekli da ćemo moći uživati u pejzažu prekrivenom štakorima i truplima 14. svibnja i pripremili novi prikaz u kojem su malo popričali o svojoj igri. Amicia i Hugo djeca su plemića koja su prepuštena sami sebi nakon što su im roditelji smrtno stradali. Iako bi im to trebalo biti dovoljno, kuga je u điru i naganja ih inkvizicija. Moći ćemo im pokušati pomoći na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One, a ako želite pratiti razvoj, tim će na svom YouTube kanalu objavljivati videe o raznim dijelovima igre. Za sve ostalo posjetite službene stranice.

Sistemski zahtjevi za Metro Exodus su impresivni

4A Games je do sada objavio svakakve detalje o novoj Metro igri, a najnoviji nam stižu u obliku sistemskih zahtjeva. Oni koji žele igrati na najvišim postavkama morat će imati prilično skupe konfiguracije, evo kako to izgleda:

Minimum Preporučena High Extreme OS Windows 7,8 ili 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 Procesor Intel Core i5-4440 ili sličan Intel Core i7-4770K ili sličan Intel Core i7-8700K ili sličan Intel Core i9-9900K ili sličan Grafička kartica GeForce GTX 670 ili GTX 1050/AMD Radeon HD 7870 GeForce GTX 1070 ili RTX 2060/AMD RX Vega 56 GeForce GTX 1080 TI ili RTX 2070/AMD RX Vega 64 GeForce RX 2080 TI RAM 8 GB 8 GB 16 GB 16 GB VRAM 2 GB 8 GB 8 GB 11 GB DirectX 11 ili 12 12 12 12

Prijašnji nastavci su također zahtijevali jače konfiguracije za najviše postavke, pa nas to ne čudi toliko. Razvojni tim je malo detaljnije objasnio zahtjeve: ako imate minimalnu konfiguraciju igra bi vam trebala raditi na 30fpsa, dok je preporučena za 60fpsa, a za obje je pretpostavka da igrate na 1080p rezoluciji. High se odnosi na 60fpsa za 1440p rezoluciju, a Extreme je za 60fpsa na 4K rezoluciji.

Metro Exodus izlazi 15. veljače za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a najnoviji trailer prikazao je oružja koja će Artyom moći koristiti. Ako vas zanima nešto drugo, posjetite službene stranice.

Bizarna igra Atomic Heart ima novi gamplay trailer

Razvojni tim iz Rusije, Mundfish, je prije nešto manje od godine dana svijetu pokazao svoju novu igru, Atomic Heart. Najprije smo dobili nekoliko neobičnih trailera, da bi nam se kasnije smilovali sa službenim opisom koji kaže sljedeće: „Atomic Heart je akcijski RPG. Priča se bavi stvarima koje su se Sovjetskom Savezu mogle dogoditi, ali nisu. Tehnološka revolucija se već dogodila, izmišljeni su roboti, Internet i hologrami, ali sve ove inovacije podređene su atmosferi komunizma, imperijalizma i konfliktu sa zapadom“.

Portal IGN dobio je čast prikazati kako izgleda gameplay, a kakva je bila i najava, takva je i igra. Bizarna. Vi ćete kao agent KGB-a posjetiti jedno postrojenje u kojem vas neće dočekati ništa lijepo. Atomic Heart je inspiraciju potražio u brojnim drugim igrama, a vidjet ćemo koliko će sve to uspješno izvesti. Igra je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a zasad još nema službeni datum izlaska. Ono što je tim bio spreman do sada podijeliti nalazi se ovdje.

Kartaška igra Slay the Spire izašla iz Early Accessa

Jedna od najbolje ocijenjenih igara na Steamu je spoj kartaške igre i rogue-likea Slay the Spire. Igra je izašla u Early Accessu sredinom studenog 2017. godine i veoma brzo pronašla svoju publiku. Već je u toj fazi razvoja bila izuzetno popularna, a sada kada se Mega Crit Games oprostio od Early Accessa igra će sigurno privući veći broj igrača.

Od prve verzije koja je postala dostupna Slay the Spire je doživio prilično velike promjene, a tim je u objavi pripremio popis onih najznačajnijih. Sada kad su gotovi s PC verzijom malo će se odmoriti od tjednih nadogradnji kako bi se posvetili portovima za druge platforme, ali su rekli kako za ovu verziju nisu stigli pripremiti sve što su htjeli, tako da će to, kao i dodatne sadržaje ubaciti u nadolazećoj nadogradnji. Slay the Spire pronaći ćete na Steamu po cijeni od 20,99 eura, a ako vam treba više informacija o čemu se točno radi bacite oko na službene stranice.

Subnautica: Below Zero je zasebna ekspanzija za popularnu survival igru

Prošlo je malo više od godine dana otkad je podvodna survival igra Subnautica izašla iz Early Accessa. Kao i spomenuti Slay the Spire, i ova je igra bila hit prije nego što je konačna verzija postala dostupna, a kada su završili s radom na PC verziji razvojni tim Unknown Worlds Entertainment bacio se na izradu verzija za konzole.

Od početka prosinca prošle godine igra je dostupna za PC, PlayStation 4 i Xbox One, da bi tim u dogovoru s Epicom PC verziju dijelio besplatno za proslavu otvorenja Epic Games Stora. Sada su, dva dana nakon proslave prvog rođendana igre, objavili da rade na zasebnoj ekspanziji za igru. Imena Below Zero, nova će igra slijediti istu formulu kao i prijašnja. Najprije će biti dostupna putem Early Accessa i to već 30. siječnja, a kada procijene da su napravili sve što su htjeli, proglasit će je gotovom.

„Below Zero nije gotov. Prepun je bugova. Nije dovoljno poliran, ne radi najbolje i nedostaju mu neki dijelovi. Ne nudimo Early Access verziju zato što želimo vaš novac, nego nam trebaju vaše povratne informacije. Radimo bolje igre kada na njima surađujemo s vama“, kaže iskreno razvojni tim.

Igra donosi novu regiju koja će, kao što joj ime kaže, biti smrznuta, a što sve ostalo tim priprema možete saznati za par dana kada će održati prijenos uživo na Twitchu i YouTubeu i igra krene u prodaju.

PUBG Lite je nova verzija battle royale igre za igrače sa slabijim konfiguracijama

PUBG Corporation najavio je novu verziju svoje popularne igre. PUBG Lite je namijenjen onima koji nemaju baš jake konfiguracije, a svejedno bi htjeli uživati u battle royale akciji. Najveća promjena u odnosu na drugu verziju je da će ova biti u potpunosti besplatna.

„Naš cilj za PUBG Lite je jednostavan: pružiti PlayerUnknown's Battlegrounds iskustvo igračima koji žive na područjima gdje je teže nabaviti potreban hardver za igranje osnovne igre. Zbog toga se PUBG Lite tim usmjerio na balansiranje igre za slabije konfiguracije bez kompromitiranja našeg standarda kvalitete. Konačan proizvod je verzija igre koju možete zaigrati na računalima i laptopima koji koriste integriranu grafiku“, stoji u objavi.

PUBG Lite bit će zasebna igra koja ima svoj poseban razvojni tim i nadogradnje, a imat će podršku za solo, duo i timsko igranje u TPP modu. Beta verzija je zasad samo dostupna za igrače iz Tajlanda koji mogu igrati na mapi Erangel. Zanimljiv potez svakako, a za koje će tržište još ova verzija biti dostupna tim zasad nije rekao. Ako želite biti u toku, možete pratiti službene stranice.

Ubisoft će promijeniti završetak novog DLC-a u Assassin's Creed Odyssey

Nedavno je Assassin's Creed Odyssey dobio drugu epizodu za priču koja prati Legacy of the Lost Blade, no završetak je razočarao dio fanova te igre. Ako niste odigrali DLC, a planirate, preskočite ovaj dio jer ćemo pričati o spojlerima. Ubisoft je novu igru u ovom akcijskom serijalu ubacio RPG mehanike i rekao igračima da će kao Alexios ili Kassandra moći raditi što god žele. To se odnosilo i na odabir virtualnih partnera, a slobodu su imali do kraja epizode Shadow Heritage kada su glavni junaci, neovisno o izborima dobili heteroseksualnog partnera i dijete.

Igrači kojima se to nije nimalo dopalo bili su poprilično glasni i iako se Ubisoft inicijalno ispričao, rekli su kako nemaju namjeru ništa mijenjati jer su postavili temelje za zanimljivu priču u nadolazećoj epizodi. Sada su se predomislili i odlučili promijeniti kraj ovog DLC-a.

„Nakon povratnih informacija igrača i rasprave unutar tima odlučili smo promijeniti jedan video i dio dijaloga u epizodi Shadow Heritage kako bi bolje dočarali vrstu odnosa za igrače koji nisu htjeli romantičan odnos s jednim od likova. Ove promjene, kao i drugačije ime za achievement bit će implementirane u nadolazećoj nadogradnji. Također, pažljivo pratimo razvoj sljedeće epizode, Bloodlines, kako bi bili sigurni da putevi na kojima likovi završe odražavaju odabire igrača“, stoji u izjavi.

Assassin's Creed Odyssey dostupan je za PC, Xbox One i PlayStation 4, a treća epizoda ovog proširenja zasad još nema datum izlaska. Sve vezano uz igru možete pronaći ovdje.

Nintendo zaposlio novi tim za rad na Metroid Primeu 4

Za vrijeme svoje prezentacije na sajmu E3 2017. godine Nintendo je kroz logo najavio Metroid Prime 4. Osim toga nisu bili spremni objaviti ništa više, sve do jučer. Vijest koju su objavili sigurno neće obradovati ljubitelje ovog serijala, budući da je jedan od Nintendovih glavešina objavio kako rad na igri kreće ispočetka.

Razvojni tim koji preuzima projekt je Retro Studios, zaslužan za originalnu trilogiju, a razvoj kreće ispočetka jer nisu bili zadovoljni kako je igra izgledala. Shinya Takahashi rekao je kako ovu odluku nije bilo lako donijeti i kako zna da će ova vijest razočarati velik broj fanova, ispričao se i za kraj dodao kako će igra, kada bude spremna, parirati prijašnjim Metorid Prime igrama. To vjerojatno neće utješiti one koji su se nadali objavi datuma izlaska, ali barem znaju da je projekt u dobrim rukama.

Anthem VIP demo imao prilično problematičan početak

Jučer je započeo prvi demo za BioWarovu novu igru Anthem, a EA iz nekog razloga nije očekivao toliku zainteresiranost. Iako za ovaj prvi demo morate odraditi predbilježbe ili biti Origin Access pretplatnik, izdavač je odlučio da će svaki igrač koji ima kod moći pozvati još tri svoja prijatelja. Rezultat je naravno bio nemogućnost logiranja i igranja igre, a oni sretnici koji su uspjeli upasti su često i ispadali.

VIP demo je trebalo biti moguće zaigrati od 18 sati, ali većina igrača je par sati gledala u poruku „Connection problem“. Serveri nisu mogli podnijeti broj igrača koji je htio igru zaigrati, pa je EA nakon nekog vremena rekao kako „proširuju kapacitete za Anthem demo“. Nekoliko zaposlenika BioWarea se javilo i zamolilo igrače za strpljenje, a problema sada više ne bi trebalo biti. Kako veliki izdavači svaki put podcijene zainteresiranost za igre i imaju problema sa serverima, ne znamo, ali nadamo se da će ih riješiti do demo verzije koja će biti dostupna svima i nakon toga za izlazak konačne verzije. Naše prve dojmove moći ćete pročitati uskoro, a sve što vas o Anthemu zanima možete pronaći ovdje.