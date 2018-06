Besplatno preuzmite DLC za Battlefield 1 i Battlefield 4

Početkom svibnja je EA svima koji su imali Battlefield 1 besplatno ponudio prvi DLC imena They Shall Not Pass. Zatim su nedugo nakon najave Battlefielda V ponudili In The Name of the Tsar i Final Stand. Sada nastavljaju s promocijom koju su nazvali "Road to Battlefield V" i besplatno nude još dva DLC-a - jedan za Battlefield 1 i jedan za još uvijek popularni Battlefield 4.

Za najnoviju igru u serijalu možete preuzeti Turning Tides, odnosno treću ekspanziju koja je izašla u tri navrata. Vlasnici Premium Passa su dobili prvi dio sredinom prosinca prošle godine, drugi dio je stigao krajem siječnja, dok je ostatak igrača dobio pristup sredinom veljače. DICE je ubacio Britansku vojsku, četiri nove nape, Opreaciju Gallipoli, mod Conquest Assault i klasu Infiltrator Elite uz solidnu količinu oružja, nekoliko gadgeta i dva nova vozila.

Drugi DLC kojeg možete ugrabiti zove se Second Assault, a on je izašao prije više od četiri godine za Battlefield 4. Radilo se o drugoj ekspanziji koja je ubacila Capture the Flag mod, 10 novih Assignmentsa, četiri redizajnirane multiplayer mape koje su bile popularne u Battlefieldu 3 te pet oružja i dva vozila.

Ponuda za besplatno preuzimanje oba dodatka vrijedi do 30. lipnja, pa požurite ako ih želite dodati u kolekciju. Za dodavanje morate, naravno, imati osnovnu verziju igre, ali ih zato možete preuzeti za PC, PlayStation 4 i Xbox One. PC verzije dodataka pronaći ćete na Originu - zaputite se ovdje za Turning Tides, odnosno ovdje za Second Assault - dok ćete konzolaške verzije naći u digitalnim trgovinama, Microsoftovoj, odnosno Sonyjevoj, ovisno o tome na kojoj konzoli igrate.

Budući da nas do Battlefielda V dijeli još nekoliko mjeseci - igra ima zakazani datum izlaska za 19. listopad - vjerojatno je da će EA podijeliti još koji DLC, pa ako se to dogodi, javit ćemo vam. Do tada možete pročitati sve što smo saznali za vrijeme službenog predstavljanja igre i nešto malo informacija koje je EA podijelio za vrijeme sajma E3. Sve ostalo o toj igri pronaći ćete na službenim stranicama.