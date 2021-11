Besplatno prisvojite Assassin's Creed Chronicles Trilogy

Besplatne igre usred tjedna nisu nešto o čemu često pišemo, no zna se dogoditi tu i tamo da nas neki servis odluči nenadano nagraditi takvim poslasticama. Ubisoft ove godine slavi 35 godina postojanja, a u sklopu promotivnih sniženja na njihovom Connectu, daruju nam Assassin's Creed Chronicles Trilogy, platformske avanture smještene u svijet popularnog Assassin's Creeda. S druge strane, 2K Games je poprilično rano krenuo s promotivnom kampanjom za nadolazeću pucačinu Tiny Tina's Wonderlands koja stiže tek u ožujku, no nećemo odbiti poklon u vidu Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure koji ih je i potaknuo na punokrvni nastavak.

Assassin's Creed Chronicles Trilogy

Zamišljen kao podserijal masivnog Assassin's Creeda, Assassin's Creed Chronicles predstavlja nove borce protiv Templara i njihovih podružnica na platformski način. Assassin's Creed Chronicles: China nas vodi u 1526. godinu u kojoj ćemo voditi Shao Jun koju je osobno obučio talijanski majstor Ezio Auditore, a sukobit će se s templarima iz reda Eight Tigers koji su odgovorni za eliminaciju kompletnog bratstva na području Kine.

Assassin's Creed Chronicles: India se pak odvija sredinom 19. stoljeća usred velikog rata između Carstva Sikha i korporacije East India Company. Situaciju pogoršava dolazak jednog od glavnih Templara s misterioznim predmetom koji je nekoć pripadao redu Assassina, a istog ćemo pokušati vratiti u ulozi Arbaaza Mira koji se prvi put pojavio u stripu Assassin's Creed: Brahman.

Posljednje izdanje ove trilogije nosi naziv Assassin's Creed Chronicles: Russia i bavi se završnicom Oktobarske revolucije tijekom koje Nikolai Orelov mora obaviti posljednji posao za bratstvo. Nažalost, isti ga odvodi u kuću u kojoj boljševici drže zatočenu obitelj Cara i svjedoči njihovom pogubljenju, no uspijeva spasiti vojvotkinju Anastasiu i ukrasti artefakt oko kojeg se bratstvo stoljećima borilo s Templarima. U svakom slučaju, simpatične arkade koje svakako uvrstite u kolekcije na Ubisoft Connectu uz napomenu kako ova ponuda vrijedi samo do 12. studenog.

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep

Četvrti dodatak za Borderlands 3, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, je dobio više ocjene od svojih prethodnika i utro put punokrvnoj igri Tiny Tina's Wonderlands koja stiže iduće godine. Potonjom ćemo se baviti kada za to dođe vrijeme, a u međuvremenu možemo provjeriti kako je sve počelo. Za igranje ove ekspanzije ili bolje rečeno potpuno neovisnog zadaka, ne trebamo posjedovati Borderlands 3 obzirom da su za ovu priliku autori pretvorili dodatak u samostalnu igru koja nas vodi u fantazijski stolni RPG znan kao Bunkers and Badasses.

Glavna junakinja Tina je ujedno i game master, te je u mogućnosti prilagođavati pravila kako joj se svidi. Hrpa oružja, stripovska grafika, fantazijsko okruženje… Sasvim dovoljno da se logirate na Epic Games Store i do slijedećeg utorka ugrabite Tiny Tina's Assault on Dragon Keep.