Blizzard zaključao 120.000 računa u World of Warcraftu zbog korištenja botova u WotLK-u

Staro ograničenje iz World of Warcrafta Wrath of the Lich King glede Death Knightova, u WoW Classicu ponovo stupa na snagu idući tjedan, no 120.000 igrača ga neće dočekati

World of Warcraft Classic trenutno "vrti" ekspanziju Wrath of the Lich King, po mnogima ponajbolji dodatak što ga je ovaj Blizzardov MMO ikad dobio, a uz nova području i sve ostale pogodnosti, donio je i novu klasu, Death Knightove. Spomenuti su okarakterizirani kao "herojska klasa" i uistinu su u rukama igrača koji razumije mehanike bili smrtonosno oružje i noćna mora na PvP serverima. Što u vrijeme originalnog Wrath of the Lich Kinga nije bio problem jer je igrač koji ih je želio zaigrati morao imati već jednog lika na 55. stupnju razvoja uz maksimalno jednog Death Knighta po serveru.

World of Warcraft Classic je pak nadograđen na Wrath of the Lich King bez tih ograničenja jer je Blizzard računao da oni koji ga igraju ionako imaju daleko jače likove, no nisu računali na ljudski ego, kao ni na tvorce botova koji su radosno trljali ruke. Rezultat su horde Death Knightova koji lutaju battlegroundsima i zagorčavaju igranje ostalim igračima čemu se trebalo stati na kraj. Dakako, Blizzard se odlučio za prokušanu metodu ranije spomenutog ograničenja, a sve račune za koje su utvrdili da koriste botove su odmah zaključali, točnije njih 120 tisuća.

Dok jedni hvale potez Blizzarda i pitaju se zašto im je uopće toliko dugo trebalo da reagiraju, ima i onih koji su zločesti pa tvrde da je Blizzard od botova odlučio uzeti dio kolača i igrači koji ih žele koristiti, uz njih sada moraju platiti i novi korisnički račun. Tome valja pribrojati i plaćanje grindanja novog lika do 55. stupnja razvoja da bi uopće mogli kreirali DK-a, ako to "zadovoljstvo" ne planiraju obaviti sami. Kako god bilo, restrikcije stupaju na snagu redovitim održavanjem servera idući tjedan, odnosno u srijedu ujutro za naše područje.