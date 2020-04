Borderlands 3 dobio dvije velike nadogradnje, obje su besplatne

Nakon što je Borderlands 3 nedavno dobio novi DLC i zatim mini-igru s kojom je Gearbox htio da igrači pomažu znanstvenicima, stigle su dvije nove nadogradnje za koje igrači neće morati izdvojiti novce. Razvojni tim pripremio je Mayhem Mode 2.0 i event Revenge of the Cartels, a svi koji su već nabavili najnoviju igru u looter shooter serijalu mogu vidjeti što one kriju.

Prva je vezana uz mod koji se otključa nakon što prvi put pređete igru i daje vam mogućnost da značajno povećate težinu igre, ali za uzvrat dobivate bolji loot. Mayhem Mode je bio solidan dodatak, ali nije uvijek bio najbolje balansiran. Taj problem bi trebala riješiti nova verzija ovog moda koji ubacuje više od 25 modifikatora, a umjesto dosadašnje tri težine, igrači na raspolaganju imaju deset. Modifikatora ima raznih, neki će pomagati vama, neki će pomagati neprijateljima i uz to ima i šaljivih, kao što je Galaxy Brain, odnosno Big Head mod. Kako to izgleda u akciji možete pogledati u nastavku, a detaljniji opis nalazi se ovdje.

Drugi dodatak je poseban event koji će trajati do 4. lipnja i koji ubacuje novo područje, nekoliko novih neprijatelja, izazove koje ćete morati riješiti u određenom vremenskom roku i solidnu količinu nove opreme, uključujući Legendary i Aniontment iteme. Kao što mu ime kaže, Revenge of the Cartels bavi se tom kriminalnom organizacijom, samo u Borderlands univerzumu, što uključuje puno eksplozija, povremeno upitan humor i spašavanje osobe koja je od vas zatražila pomoć.

Najprije ćete tu skrivenu tropsku lokaciju morati pronaći svjetleće Cartel operativce koji će biti raštrkani po galaksiji, ubiti njih i one koji se pojave kao potpora, te nakon nekoliko takvih susreta dobiti koordinate. Tamo vas čekaju tri bande, svaka ima svog bossa i poseban loot, pa tim preporučuje više odlazaka do Villa Ultravioleta kako biste skupili sve. Osim oružja, moći ćete skupljati i kozmetičke dodatke, a detalje o cijelom eventu možete proučiti na ovim stranicama.

Borderlands 3 izašao je sredinom rujna prošle godine za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a oni koji su htjeli igrati na računalima morali su nabaviti svoj primjerak putem Epic Games Storea. Za razliku od ostalih ekskluziva u toj trgovini, Gearbox je pristao na pola godine, pa je tako igra nedavno postala dostupna i na Steamu. Uz obje nadogradnje stigao je i podugačak popis promjena koje su one donijele, pa ako vas zanima, možete ga pročitati ovdje. Sve ostalo o Borderlandsima 3 nalazi se na službenim stranicama.