Broken Lines - Iza neprijateljskih linija

Broken Lines Proizvođač/Izdavač PortaPlay / Super.com Žanr Taktička igra na poteze Platforme PC Min. konfiguracija Win 7 64 bit, i5-5700, 8 GB RAM, GT 750M, 6 GB prostora na disku URL https://brokenlinesgame.com/

Broken Lines taktička je igra na poteze ratne tematike, koja nas odvodi u alternativnu povijest te prikazuje drugačiju viziju Drugog svjetskog rata. U ovoj alternativnoj verziji stvarnih događaja potpuno je nepoznato što ili tko je pravi neprijatelj. Čak su i protivnici s kojima razmjenjujemo paljbu na terenu obavijeni velom tajni. Na njihovim se licima nalaze maske, i na prvi pogled čini se kako su ovdje da bi terorizirali narod, no pravu istinu svaki će igrač otkriti na svoj način.

Igra nas stavlja u cipele grupice vojnika koji su se nakon zrakoplovne nesreće našli duboko iza neprijateljskih linija. Zapeli u nepoznatom području istočne Europe, bez podrške prijateljskih trupa, ovi vojnici pred sobom imaju samo jedan zadatak – pronaći put kući. On je ispunjen neočekivanim preprekama, a mijenjaju ga moralne i etičke odluke s kojima se moramo nositi.

Svaki član grupe, koja, ovisno o našim odlukama, može brojati do osam članova, ima jedinstvenu osobnost i tendencije koje nadilaze njihov učinak na bojištu. Naime, članovi imaju međusobne odnose koji uvelike utječu na njihovo psihofizičko stanje u ovoj stresnoj situaciji. Njih može drastično mijenjati svaka odluka koju donesemo, bilo da se radi o misiji koju odaberemo i njenom ishodu, ili strani koju svojim klikom podržimo za vrijeme interaktivnih međuscena u kampu između misija. Zbog te mehanike potrebno je pažljivo birati borce za svaku misiju – u njima može sudjelovati četiri ili pet vojnika – zato što njihovi odnosi uvjetuju bonuse i maluse koje će dobiti na svoje uobičajeno stanje. Sastavljanje uravnoteženog tima u početku igre lak je zadatak, no stvari se mijenjaju kad vojnici uberu ozljede i traume iz proživljenih sukoba.

Članovi britanskog garage-hip-hop benda So Solid Crew prije ravno deset godina imali su 21 sekundu po glavi da odrade svoju ulogu u hitu 21 seconds, a iako je većina to napravila više nego solidno, njihov se zadatak čini lakim u odnosu na zadatak koji u Broken Linesu imaju igrači. Naime, svaki krug u ovoj igri traje osam sekundi, i u taj je vremenski okvir potrebno smjestiti sve, od pozicioniranja i napada, do opskrbe i istraživanja. Naravno, faza planiranja može potrajati koliko želite, baš kao u bilo kojoj taktičkoj igri na poteze, no akcijska faza ograničena je vremenom, a svaki potez oduzima stotinke i sekunde, a ne mnogo tradicionalnije akcijske bodove.

Osim navedenog, igru od klasičnih predstavnika žanra izdvajaju i “sitni začini”. Tu su i loot koji sakupljamo za vrijeme misija ili kupujemo od simpatičnog trgovca između misija, nelinearni napredak s više mogućih završetaka, i sustav oživljavanja suboraca ograničen na jednom po misiji, nakon čega ga u slučaju ponovne smrti unutar dvije misije možemo zauvijek izgubiti. Sitne promjene, poput zaštitne paljbe umjesto klasičnijeg Overwatcha osvježavaju formulu i naglašavaju taktičku prirodu igre.

Broken Lines nije savršena igra, daleko od toga, no nedvojbeno se radi o kvalitetnom taktičkom naslovu, u kojem je 10 sati duga kampanja proletjela u trenu te kojem smo se nakon prvog prolaska rado vratili.