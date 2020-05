Predator: Hunting Grounds - Neizvjesno nadmetanje

Predator: Hunting Grounds Proizvođač/Izdavač Illfonic/Sony Interactive Entertainment Žanr Akcijska igra Platforme PC, PS4 Datum izlaska 24. travnja 2020.

Nakon prve pojave na filmskom platnu, Predator nam je zapeo za oko kao lik koji je osvježio paletu dosadnjikavih, neprijateljski nastrojenih izvanzemaljaca. On, naime, ništa nema protiv nijedne vrste, već lovi diljem svemira iz puke zabave i adrenalina, što ga ne čini nimalo lošijim od ljudi. Da skratimo priču, u videoigrama taj je “negativac” bio zastupljen popriličan broj puta, no realno gledajući, osim nekoliko rijetkih izdanja, među kojima definitivno mislimo i na prvi Alien vs. Predator iz davne 1999. godine, zbog kojeg se u mračnim prolazima još uvijek osvrćemo, ostatak je bio bljedunjav. Nova prilika za Predatora stiže u vidu Predator: Hunting Groundsa, novog uratka ekipe Illfonica, koji su mu se odlučili posvetiti na njima dobro poznati i proslavljeni način.

Naime, oni su, premda su svoju umješnost dokazali u odličnom asinkronom multiplayer hororu Friday the 13th, svoj doprinos dali i projektima poput Crysisa, Evolvea, pa čak i nesretnog Star Citizena, kojim nam mažu oči godinama. Ipak, upravo je ranije spomenuti akcijski horor, točnije njegova igrivost, poslužio kao temelj na kojem grade svoj novi uradak, i uzmemo li sve u obzir, lako je zaključiti kako ćemo se ponovno okušati u igri mačke i miša, s time da će mačka biti jedan igrač u ulozi Predatora, dok će se ostali sudionici kao pripadnici elitnog odreda, poput pravih miševa, pokušati domoći sigurnosti, te eventualno, eliminirati lovca ako im se za to pruži prilika.

Za razliku od sličnih horora s elementima preživljavanja, koji se često odvijaju u uskim prostorima u kojima je malo vjerojatnosti za bijeg, Predator: Hunting Grounds će, prema riječima developera, ugostiti velike mape guste vegetacije, koje predstavljaju idealno igralište za scenarije viđene u filmovima. Ekipa koja će voditi vojnike imat će na raspolaganju brojna vatrena naoružanja, ovisno o klasi, što je dio igre koji trenutačno nije najbolje razjašnjen, no zna se da će jedan od njih moći preuzeti ulogu snajperista. Sam bijeg od opasnog protivnika neće biti puko trčanje i molitva da smo dovoljno brzi, već ćemo usput morati hakirati razne terminale i osposobljavati agregate, uz stalno osvrtanje preko ramena.

Bez obzira na tehnološku prednost, Predator je s druge strane sam protiv svih, i frontalni napadi nisu najpametnije rješenje, već pozorno vrebanje među krošnjama, uz korištenje termalnog pogleda i privremene nevidljivosti, odnosno kamuflaže koja ipak nije tako razvijena da bismo slobodno mogli jurcati pred ciljnicima neprijatelja. Kao što i ljudi imaju svoje, tako i Predator dolazi u tri varijante, od kojih je izvidnik lako oklopljen, što nadoknađuje brzinom, lovac je balansiran za sve namjene, iako niti u jednoj ulozi ne sjaji, a berserker nedostatak mobilnosti nadoknađuje snagom i velikom količinom štete koju je sposoban primiti. Posebnost je Predator ljepšeg spola, koja će imati na raspolaganju luk Yautja, čije je korištenje navodno prilično teško, ali osjećaj zadovoljstva nakon dobrog hica i protivnika ulovljenog u mrežu tim je veće.

Developeri tvrde kako niti jedna strana neće imati prednost, već ju je moguće ostvariti samo taktičkim razmišljanjem i predviđanjima poteza neprijatelja. Kako će to sve na kraju ispasti, ostaje nam vidjeti, no da ćemo Predator: Hunting Grounds isprobati, budite u to uvjereni – ipak je to Predator!