Call of Duty: Warzone uveo trajne banove zaključavanjem hardvera?

Iako nije službeno potvrđeno, izgleda da su Activision i Raven Software napokon stali na rep varalicama u popularnom free-to-play FPS-u Call of Duty: Warzone

Kao i svaki free-to-play multiplayer naslov, Call of Duty: Warzone od samog puštanja u rad privlači gomilu igrača među kojima i one koji su si odlučili olakšati napredak varanjem. Zbog velikog broja varalica, od Warzonea su odustali mnogobrojni streameri, dok su neki i sami odlučili uskočiti u taj ne baš pošteni vlak i pokazati svoje "umijeće" na djelu. Activision i Raven Software svako malo u velikim valovima gase korisničke račune za koje je utvrđeno da su varali, pa je nedavno ban pokupilo oko 50.000 računa, čime se ukupna brojka popela na preko 650.000 ukinutih.

Nerijetko su igrači intervenciju developera izazvali sami svojim objavama na društvenim mrežama gdje javno prikazuju i govore koje programe koriste, a najveći je problem upravo činjenica da je Warzone temeljen na free-to-play modelu, pa igrači kojima je jedan račun ukinut za par sekundi naprave drugi bez ikakvog materijalnog troška i tako u krug.

Najavom Call of Duty: Vanguarda, Activision je najavio i novi sustav zaštite protiv cheatera, primarno na PC-u koji je najviše pogođen ovom pošasti, a izgleda da se isti već počeo primjenjivati ili ga testiraju. Naime, kako prenosi portal Charlie INTEL, jedan od "hackera" je na TikToku objavio kako je izgledno da je njegovo računalo dobilo hardverski ban čime je dobio zabranu igranja na svim svojim računima, uključujući i one koje je kreirao naknadno. "Varao sam tu i tamo, objavljivao na TikToku i bilo je zabavno. Svaki od mojih računa je bannan. Svi do jednog. Čak i bez igranja. Hardverski su banali moje s*anje", kaže majstor u svojoj objavi.

Ukoliko su njegove riječi istinite, developeri su napravili veliki korak prema vraćanju povjerenja poštenih igrača i kreatora sadržaja, a premda to ne znači da hackeri neće pronaći način da zaobiđu ovaj tip zaštite, cheateri će sasvim sigurno dobro promisliti prije no što se odluče na nepošteno igranje. Activision i Raven Software se još nisu oglasili službenim priopćenjem, no vjerujemo da na isto nećemo dugo čekati.