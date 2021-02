Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront uskoro kreće s testiranjem

Od kada je objavljen, Call to Arms prikuplja pozitivne kritike igrača kojima se unikatan spoj strategije i akcije iz trećeg, odnosno prvog lica svidio. Doduše, zbog orijentacije suvremenom ratovanju, spomenuti taktički RTS su vrlo vjerojatno propustili zaljubljenici u povijesno ratovanje, točnije Drugi svjetski rat, no izlaskom novog dodatka bi to trebalo biti ispravljeno. Iza naziva Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront krije se ekspanzija koja će nas, kako joj i samo ime govori, odvesti na Istočno bojište od 1941. do 1945. godine, odnosno završetka rata, a prije finalnog izlaska spomenuti dodatak ćemo moći iskusiti u beta inačici.

Beta bi trebala biti pokrenuta idući mjesec i jedini preduvjet je posjedovanje inicijalnog izdanja Call to Armsa, a kako kažu autori, nije isključeno da na osnovu povratnih informacija igrača organiziraju još jedan dodatni krug testiranja. Gates of Hell: Ostfront kao i original donosi realizam kakvom su se fanovi nadali, te nas odvodi na povijesne lokacije uz vjerne replike opreme, vozila i vojnika tog doba bez pokazivača zdravlja i raznih pojednostavljenja, te stavlja naglasak na taktičko razmišljanje. Kako se navodi u opisu, svaka je lokacija povijesno točno rekreirana na temelju satelitskih snimaka, kao i fotografija i zapisa iz tog doba, što je samo po sebi bio naporan posao.

Na raspolaganju će nam biti dvanaest solo i kooperativnih misija, dinamična kampanja u kojoj ćemo graditi vojsku duž čitave bojišnice, PvP izazovi, mogućnost biranja pogleda, preko 150 vrsta naoružanja i vozila, zračna i pomorska potpora, mine, rovovi, balistika i još gomila stvari zbog kojih ne vidimo razlog zbog kojeg ljubitelji WWII RTS-ova ne bi iskoristili priliku i besplatno zaigrali ranu verziju Call to Arms - Gates of Hell: Ostfronta na Steamu.