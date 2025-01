Capcom najavio dvije nove otvorene bete za Monster Hunter Wilds

Capcomov serijal Monster Hunter 28. veljače dobiva novo poglavlje – Monster Hunter Wilds, koje je mnogima zapelo za oko. Spomenutu igru imali smo priliku zaigrati krajem listopada, kada su developeri pokrenuli testiranje, a prije samog izlaska takvu ćemo prigodu dobiti još dva puta.

Oba su testiranja otvorenog tipa, što znači da se u njih mogu uključiti svi zainteresirani, uz napomenu da su podržane zajedničke igre bez obzira na to igrate li na PlayStationu 5, Xboxu Series X|S ili na PC-ju putem Steama. Prvi krug započinje u četvrtak, 6. veljače, i traje do nedjelje, 9. veljače, dok druga otvorena beta slijedi tjedan kasnije, od 13. do 16. veljače.

Kao i ranije, igrači će moći kreirati lika prema vlastitom ukusu, a ako kupe finalno izdanje Monster Hunter Wildsa, moći će s njim nastaviti igrati. U betama će biti dostupne uvodne misije i slobodno istraživanje regije Windward Plains, dok je potvrđeno da će glavna lovina biti Gypceros, povratničko čudovište iz prvog izdanja ovog serijala.

Nažalost, Capcom je prilikom najave novih testiranja objavio da poboljšanja napravljena nakon prvog kruga neće biti implementirana, jer je prioritet dovršavanje finalnog poglavlja.