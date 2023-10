Cities: Skylines 2 neće koristiti Steam Workshop za razmjenu modifikacija, već interni Paradox Mods

Skoro deset godina star Cities Skylines je stigao kao željno potrebno osvježenje žanra izgradnje i upravljanja gradovima. U to doba smo imali obnovljenu verziju SimCityja kao najznačajnijeg predstavnika, no zahvaljujući gomili pažljivo kreiranih komponenti i što je za to doba važnije, izostanak nužne veze s Internetom, što je primjerice SimCity zahtijevao, Cities Skylines se ustoličio kao ponajbolja igra ovog žanra. Naknadno je objavljena masa dodataka zbog kojih je igra poživjela do današnjih dana, a za veliki dio zasluga zaslužne su i modifikacije kojih je na Steam Workshopu na desetke tisuća, od mapa i scenarija, do modifikacija koje mijenjaju igrivost.

Nastavak, Cities: Skylines 2, stiže na PC idući tjedan, 24. listopada, i prema novoj objavi Paradoxa, modifikacije će biti podržane, ali ne putem Steam Workshopa, već isključivo internog Paradox Modsa.

Na istom prethodnik ugošćuje samo stotinjak modova, no ostale Paradoxove igre su daleko bolje zastupljene, poput Hearts of Irona 4 za kojeg je kreirano njih preko 30.000 i nadamo se da zbog ove odluke zajednica sa Steama neće bojkotirati drugo poglavlje, već objavljivati svoje uratke na spomenutoj lokaciji.

Barem kad dođe vrijeme za to, obzirom da alati za modificiranje i integracija na Paradox Mods neće biti dovršena do izlaska, već će stići naknadno.

Smanjeni grafički detalji

U istom obraćanju javnosti se pojavilo i upozorenje kako bi igrači koji zaigraju Cities: Skylines 2 u prvim danima "trebali smanjiti očekivanja". " Cities: Skylines 2 je naslov iduće generacije i ima određene hardverske zahtjeve. Iako je naš tim neumorno radio kako bi igračima pružio najbolje moguće iskustvo, nismo dosegli granicu koju smo si zacrtali", kažu u Paradoxu.

Iako zbog toga nije došlo do odgode, kao u slučaju konzolaških inačica, autori kažu da su smanjili neke grafičke detalje na račun performansi, ali u prvim danima je izgledno da će neki igrači imati određene probleme koje će rješavati u nadolazećim tjednima i mjesecima. Moguće da je Paradox vođen nedavnim izlascima igara koje su bombardirane negativnim kritikama zbog loših performansi objavio ovo priopćenje čisto da kasnije ne bi netko rekao "nisam znao", no opet, dio igrača će svakako nanovo razmisliti o kupovini prvi dan i možda pričekati par mjeseci da se stvari poslože kako treba.