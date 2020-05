Civilization VI je besplatno dostupna u narednih tjedan dana

Kada je prošlog četvrtka došlo do smjene besplatnih igara koje nudi Epic Games putem svoje trgovine, zbog navale igrača da ugrabe Grand Theft Auto V i pridruže se ostatku od 130 milijuna igrača koji su tu igru kupili Epic Games Store satima nije bio u funkciji. Iako je istog dana pokrenuta i velika rasprodaja, igrači ponude nisu odmah mogli vidjeti.

Iako ovog tjedna možda ne nude toliko ogroman hit, strateški serijal Sid Meier's Civilization, kao i najnoviji nastavak, Civilization VI, imaju veliku publiku. Ako ste htjeli zaigrati najnoviju Firaxisovu igru i napraviti carstvo koje će opstati tisućljećima, a niste je još kupili, možete je do idućeg četvrtka dodati u svoju kolekciju. Navala je nešto manja, ali ako je odmah počnete preuzimati, pojavljuje se obavijest da su zbog povećanog prometa u našoj regiji brzine ograničene.

Civilization VI izašao je prije gotovo četiri godine, a uz osnovnu igru je razvojni tim pripremio i dvije velike ekspanzije - Rise and Fall i Gathering Storm. Osim što u igri mogu uživati veterani serijala, Firaxis je za one kojima će ovo biti prvi susret s kompleksnim sustavima napravio detaljne tutoriale i uputstva kako bi im bilo lakše krenuti. Uz dvije ekspanzije, tim je prije par dana najavio i New Frontier Pass. Radi se o Season Passu koji će do ožujka iduće godine, svaka dva mjeseca u igru ubacivati nove sadržaje. Prvi je dostupan od sada, zove se Maya & Gran Colombia Pack, dodaje dvije nove civilizacije, novi mod za koji vam treba Gathering Storm i par drugih dodataka. Ako vam treba više detalja, proučite ih ovdje.

Epic Games je do sada, uključujući današnju igru, podijelio čak 109 igara, a prije nekoliko dana jedan je portal izračunao da su igračima time uštedjeli malo više od 2,1 tisuće američkih dolara. Računala se, naravno, puna cijena po kojoj su se podijeljene igre prodavale, ali koja god cijena se računala, mogli ste ugrabiti odlične igre. Ova kompanija nema namjeru stati s tom praksom, pa nas idućeg tjedna čeka još jedna "misteriozna igra". Vidjet ćemo koja će ona biti, a kad saznamo, javit ćemo vam.