Clair Obscur: Expedition 33 pokupio je rekordan broj nagrada na Game Awardsima

Vjerojatno je svima bilo jasno da Clair Obscur: Expedition 33 s Game Awardsa neće otići praznih ruku, no nismo baš mislili da će izaći kao pobjednik u čak devet kategorija

Damir Radešić petak, 12. prosinca 2025. u 13:05
📷 Game Awards
Game Awards

Kada je prije dvije godine Baldur's Gate 3 na Game Awardsima pokupio čak šest nagrada u raznim kategorijama i bio proglašen „Igrom godine“, imali smo dojam da rekord RPG-a ekipe Larian Studiosa neće biti srušen tako brzo. Ipak, na ovogodišnjoj dodjeli dogodilo se upravo to, a čast novog rekordera pripala je neobičnom RPG-u Clair Obscur: Expedition 33 ekipe Sandfall Interactive kojeg smo svojevremeno prilično nahvalili. Spomenuti naslov je, uz prestižno priznanje „Igre godine“, proglašen najboljim u još osam kategorija, čime je postavio novi rekord od čak devet priznanja.

Prilikom primanja najvažnije nagrade developeri su zahvalili igračima i medijima na podršci, te, na iznenađenje mnogih, objavili kako je ranije najavljena nadogradnja sadržaja od sada dostupna i besplatna na svim platformama. Spomenuta predstavlja novo područje Verso's Drafts koje, sudeći po promotivnom videu, postaje dostupno u kasnijim stadijima igre, a donosi nove protivnike, nove elemente priče, kostime, glazbenu podlogu i često traženi „Photo mode“, kao i niz ispravaka i dodatnih balansiranja.

Popis pobjednika po kategorijama donosimo u nastavku:

Game of the Year: Clair Obscur: Expedition 33
Best Game Direction: Clair Obscur: Expedition 33
Best Narrative: Clair Obscur: Expedition 33
Best Art Direction: Clair Obscur: Expedition 33
Best Score and Music: Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard i Alice Duport-Percier)
Best Audio Design: Battlefield 6
Best Performance: Jennifer English kao Maelle (Clair Obscur: Expedition 33)
Games for Impact: South of Midnight
Best Independent Game: Clair Obscur: Expedition 33
Best Debut Indie Game: Clair Obscur: Expedition 33
Best Ongoing Game: No Man's Sky
Best Community Support: Baldur's Gate 3
Best Mobile Game: Umamusume: Pretty Derby
Best VR/AR: The Midnight Walk
Best Action Game: Hades 2
Best Action/Adventure: Hollow Knight: Silksong
Best Fighting Game: Fatal Fury: City of the Wolves
Best Roleplaying Game: Clair Obscur: Expedition 33
Best Family Game: Donkey Kong Bananza
Best Sim/Strategy: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Best Sports/Racing: Mario Kart World
Best Multiplayer Game: Arc Raiders
Innovation in Accessibility: Doom: The Dark Ages
Best Adaptation: The Last of Us season 2
Most Anticipated Game: Grand Theft Auto 6
Best Esports Game: Counter-Strike 2
Best Esports Athlete: Jung "Chovy" Ji-hoon
Best Esports Team: Team Vitality (Counter-Strike 2)
Content Creator of the Year: MoistCr1TiKaL
Players' Voice: Wuthering Waves



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi