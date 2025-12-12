Clair Obscur: Expedition 33 pokupio je rekordan broj nagrada na Game Awardsima

Vjerojatno je svima bilo jasno da Clair Obscur: Expedition 33 s Game Awardsa neće otići praznih ruku, no nismo baš mislili da će izaći kao pobjednik u čak devet kategorija

Kada je prije dvije godine Baldur's Gate 3 na Game Awardsima pokupio čak šest nagrada u raznim kategorijama i bio proglašen „Igrom godine“, imali smo dojam da rekord RPG-a ekipe Larian Studiosa neće biti srušen tako brzo. Ipak, na ovogodišnjoj dodjeli dogodilo se upravo to, a čast novog rekordera pripala je neobičnom RPG-u Clair Obscur: Expedition 33 ekipe Sandfall Interactive kojeg smo svojevremeno prilično nahvalili. Spomenuti naslov je, uz prestižno priznanje „Igre godine“, proglašen najboljim u još osam kategorija, čime je postavio novi rekord od čak devet priznanja.

Prilikom primanja najvažnije nagrade developeri su zahvalili igračima i medijima na podršci, te, na iznenađenje mnogih, objavili kako je ranije najavljena nadogradnja sadržaja od sada dostupna i besplatna na svim platformama. Spomenuta predstavlja novo područje Verso's Drafts koje, sudeći po promotivnom videu, postaje dostupno u kasnijim stadijima igre, a donosi nove protivnike, nove elemente priče, kostime, glazbenu podlogu i često traženi „Photo mode“, kao i niz ispravaka i dodatnih balansiranja.

Popis pobjednika po kategorijama donosimo u nastavku:

Game of the Year: Clair Obscur: Expedition 33

Best Game Direction: Clair Obscur: Expedition 33

Best Narrative: Clair Obscur: Expedition 33

Best Art Direction: Clair Obscur: Expedition 33

Best Score and Music: Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard i Alice Duport-Percier)

Best Audio Design: Battlefield 6

Best Performance: Jennifer English kao Maelle (Clair Obscur: Expedition 33)

Games for Impact: South of Midnight

Best Independent Game: Clair Obscur: Expedition 33

Best Debut Indie Game: Clair Obscur: Expedition 33

Best Ongoing Game: No Man's Sky

Best Community Support: Baldur's Gate 3

Best Mobile Game: Umamusume: Pretty Derby

Best VR/AR: The Midnight Walk

Best Action Game: Hades 2

Best Action/Adventure: Hollow Knight: Silksong

Best Fighting Game: Fatal Fury: City of the Wolves

Best Roleplaying Game: Clair Obscur: Expedition 33

Best Family Game: Donkey Kong Bananza

Best Sim/Strategy: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Best Sports/Racing: Mario Kart World

Best Multiplayer Game: Arc Raiders

Innovation in Accessibility: Doom: The Dark Ages

Best Adaptation: The Last of Us season 2

Most Anticipated Game: Grand Theft Auto 6

Best Esports Game: Counter-Strike 2

Best Esports Athlete: Jung "Chovy" Ji-hoon

Best Esports Team: Team Vitality (Counter-Strike 2)

Content Creator of the Year: MoistCr1TiKaL

Players' Voice: Wuthering Waves