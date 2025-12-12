Clair Obscur: Expedition 33 pokupio je rekordan broj nagrada na Game Awardsima
Vjerojatno je svima bilo jasno da Clair Obscur: Expedition 33 s Game Awardsa neće otići praznih ruku, no nismo baš mislili da će izaći kao pobjednik u čak devet kategorija
Kada je prije dvije godine Baldur's Gate 3 na Game Awardsima pokupio čak šest nagrada u raznim kategorijama i bio proglašen „Igrom godine“, imali smo dojam da rekord RPG-a ekipe Larian Studiosa neće biti srušen tako brzo. Ipak, na ovogodišnjoj dodjeli dogodilo se upravo to, a čast novog rekordera pripala je neobičnom RPG-u Clair Obscur: Expedition 33 ekipe Sandfall Interactive kojeg smo svojevremeno prilično nahvalili. Spomenuti naslov je, uz prestižno priznanje „Igre godine“, proglašen najboljim u još osam kategorija, čime je postavio novi rekord od čak devet priznanja.
Prilikom primanja najvažnije nagrade developeri su zahvalili igračima i medijima na podršci, te, na iznenađenje mnogih, objavili kako je ranije najavljena nadogradnja sadržaja od sada dostupna i besplatna na svim platformama. Spomenuta predstavlja novo područje Verso's Drafts koje, sudeći po promotivnom videu, postaje dostupno u kasnijim stadijima igre, a donosi nove protivnike, nove elemente priče, kostime, glazbenu podlogu i često traženi „Photo mode“, kao i niz ispravaka i dodatnih balansiranja.
Popis pobjednika po kategorijama donosimo u nastavku:
Game of the Year: Clair Obscur: Expedition 33
Best Game Direction: Clair Obscur: Expedition 33
Best Narrative: Clair Obscur: Expedition 33
Best Art Direction: Clair Obscur: Expedition 33
Best Score and Music: Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard i Alice Duport-Percier)
Best Audio Design: Battlefield 6
Best Performance: Jennifer English kao Maelle (Clair Obscur: Expedition 33)
Games for Impact: South of Midnight
Best Independent Game: Clair Obscur: Expedition 33
Best Debut Indie Game: Clair Obscur: Expedition 33
Best Ongoing Game: No Man's Sky
Best Community Support: Baldur's Gate 3
Best Mobile Game: Umamusume: Pretty Derby
Best VR/AR: The Midnight Walk
Best Action Game: Hades 2
Best Action/Adventure: Hollow Knight: Silksong
Best Fighting Game: Fatal Fury: City of the Wolves
Best Roleplaying Game: Clair Obscur: Expedition 33
Best Family Game: Donkey Kong Bananza
Best Sim/Strategy: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Best Sports/Racing: Mario Kart World
Best Multiplayer Game: Arc Raiders
Innovation in Accessibility: Doom: The Dark Ages
Best Adaptation: The Last of Us season 2
Most Anticipated Game: Grand Theft Auto 6
Best Esports Game: Counter-Strike 2
Best Esports Athlete: Jung "Chovy" Ji-hoon
Best Esports Team: Team Vitality (Counter-Strike 2)
Content Creator of the Year: MoistCr1TiKaL
Players' Voice: Wuthering Waves