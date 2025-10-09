Developeri Clair Obscur Expeditiona 33 rade na novom DLC-u u znak zahvale igračima

Nakon objave da su premašili pet milijuna prodanih primjeraka igre Clair Obscur: Expedition 33, ekipa Sandfall Interactiva najavila je nove sadržaje kojima će nagraditi igrače za podršku

Prije nekoliko mjeseci imali smo priliku družiti se s Clair Obscur: Expedition 33, RPG-om kojeg potpisuje francuski razvojni tim Sandfall Interactive. Kako je riječ o svježe oformljenoj ekipi koju uz programere čine umjetnici i pisci, igra je odlična – počevši od likova i razvoja priče, pa sve do svijeta u kojem se odvija i same igrivosti. Njihovo majstorstvo netipično za igre ovog karaktera nahvalili smo u svom osvrtu, a da nismo jedini kojima se Clair Obscur svidio, dokazuju i prodajne brojke.

Prema novoj objavi autora, do sada je prodano preko pet milijuna primjeraka igre, što im je bio veliki financijski vjetar u leđa i, kako sami kažu, razlog zbog kojeg se sada nalaze u „opuštenijoj situaciji“. Dakako, najveće zahvale uputili su samim igračima koji su im uz prodajne rezultate podarili i povratne informacije prepune ljubavi i emocija.

Zbog toga su, uz predviđene DLC-ove na kojima su već ranije najavili da rade, najavili i poseban dodatak zahvale. „Nije riječ o nekom velikom DLC dodatku sa satima sadržaja. Više se radi o našem poklonu kojim izražavamo zahvalnost“, poručio je direktor igre Guillaume Broche.

Od sadržaja koje će igrači na svim platformama moći iskusiti, spominju se nova područja zajedno s novim neprijateljima i iznenađenjima koje treba otkriti, nove bitke protiv završnih protivnika koje će biti veliki izazov čak i za dobro pripremljene igrače, novi kostimi za sve igrive likove u igri te dodatna lokalizacija na nekoliko jezika. Za besplatan poklon – više nego dovoljno.