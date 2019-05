Close Combat: The Bloody First u beti, izlazak najavljen za ovu godinu

Jedan od omiljenih RTS serijala se ove godine vraća novim izdanjem The Bloody First koje nas vodi u Drugi svjetski rat na ratni put proslavljene 1. Pješačke divizije Američke vojske

Započet 1996., serijal Close Combat je u naredne četiri godine dobio pet punih izdanja, a nakon toga nebrojeno zasebnih izdanaka od kojih posljednjih sedam potpisuje ekipa Matrix Gamesa koji su 2006. otkupili prava na franšizu. Iako su nakon tog sretnog događaja svakih godinu dvije štancali nove nastavke kao na pokretnoj traci, s najnovijim Close Combat: The Bloody First su ipak stali na loptu, te na njemu rade već punih pet godina, a prema novom službenom priopćenju, datum izlaska se ubrzano približava i bit će otkriven uskoro. Nestrpljivim igračima koji vole isprobavati razvojne verzije su prije same finalne verzije omogućili sudjelovanje u beta testiranju koje je već aktivno, a za isto se možete registrirati klikom ovdje.

Close Combat: The Bloody First nas kao i prethodnici vodi u Drugi svjetski rat kojeg ćemo proživjeti kao zapovjednik 1. Pješačke divizije Američke vojske poznatije kao Big Red One o kojoj je 1980. godine snimljen i istoimeni film. Kroz seriju povezanih scenarija i kampanja, proputovat ćemo bojišta sjeverne Afrike, Sicilije i Normandije, od 1942. do kolovoza 1944. godine, te se pritom suočiti s teškim odlukama poput primjerice zapovijedanja neiskusnim vojnicima protiv Rommelovih veterana, napada na iznimno dobro branjen gradi Troina u planinama Sicilije, te dakako, iskrcavanjem na plažu Omaha.

Uz potpuno novi grafički sustav koji jamči još više detalja, realistično kretanje i fiziku streljiva, autori su pripremili 32. mape, pedesetak vozila, preko 300 pješačkih jedinica i stotinjak oružja, uz nezaobilaznu povijesno točnu strukturnu organizaciju američkih, njemačkih i talijanskih vojski. Najava beta testiranja popraćena je emotivnim promotivnim videom koji neodoljivo asocira na televizijski serijal Band of Brothers, a istog možete pogledati u nastavku.