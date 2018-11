CoD: Black Ops 4 uveo omražene mikrotransakcije, igrači "presretni"

Mikrotransakcije nisu nikakva novost i praktički ih ima svaki AAA naslov, pa tako i svježi Call of Duty : Black Ops 4 u kojeg su uvedene prije par dana. Točnije, u verziju igre za PS4, dok će za Xbox One i PC biti omogućene za par dana. Nije sporno što njima možemo dobiti kozmetičke predmete i pristup Special Ordersima na Black Marketu, već što za to moramo investirati mnogo vremena u napredak ili ga jednostavno kupiti stvarnim novcem.

Kako su igrači jednostavnom matematikom odmah izračunali, za pristup Tier 200 varijanti oružja, potrebno je izdvojiti dvjestotinjak dolara ili u igranje uložiti preko 250 sati što ne bi bio problem da ne postoji vremensko ograničenje. Nadalje, Special Orders ili izazovi se također otključavaju napretkom koji je užasno spor, a njihovo izvršenje igračima donosi kozmetičke dodatke što u ranijim izdanjima ovog serijala nije bila praksa. Uz to, uvedeni su i Reserves, BO4 inačica supply dropova koje igrači ne mogu kupiti direktno, no i oni su vezani uz napredak u kojeg je, kako smo ranije spomenuli, potrebno ili utući gomilu sati ili ga ubrzati stvarnim novcem. Dodatni problem predstavlja činjenica da igrači nemaju pojma što će im "rezerve" donijeti, obzirom da predmeti ispadaju nasumično.

Iako je sav sadržaj kojeg otključavamo igranjem ili mikrotransakcijama isključivo kozmetičke prirode, igrači s pravom negoduju obzirom da su ranije verzije Call of Dutya imale daleko pristupačniji i bogatiji sustav otključavanja predmeta i opremanja likova pukim igranjem.