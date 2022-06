Od danas dostupan Diablo Immortal, a ima i mikrotransakcije koje ne mirišu na dobro

Bilo je za očekivati da će Blizzard pokušati naplatiti svoj trud oko Diablo Immortala, no prema svjedočanstvima beta testera, napravili su to na prilično neugodan način

Danas stiže novo poglavlje serijala Diablo o kojem je već bilo mnogo govora. Početno razočaranje najavom kako je Diablo Immortal mobilna igra je zamijenila zainteresiranost zbog količine sadržaja kojeg developeri u njega planiraju utrpati, pa čak i oduševljenje objavom kako će biti igriv i na PC-u. Na uređajima na iOS-u i Androidu je igra navodno već dostupna, dok za PC u beta verziji, sudeći po službenom priopćenju, otvara svoja vrata danas u 19 sati po našem vremenu.

Dakako, od samog starta je bilo naglašavano kako se Diablo Immortal zasniva na free-to-play poslovnom modelu što je od početka bilo sumnjivo. Naime, upravo sav taj trud oko igre je trebalo nekako naplatiti, pa smo računali da će u igri postojati neke mikrotransakcije, kako smo do jučer mislili, vezane uz kozmetičke nadogradnje, no izgleda da smo se prevarili. Prve sumnje je potaknula odgoda izlaska u Belgiji i Nizozemskoj koje imaju stroge zakone protiv loot boxova, a svjedočanstva igrača beta verzije na neki način potvrđuju da je Diablo Immortal vrlo blizu pay-to-win naslovima, iako to Blizzardovci i dalje negiraju.

Ukratko, Diablo je oduvijek bio serijal u kojem su igrači nakon dosezanja maksimalnog nivoa i dalje pohodili sve jače demone u potrazi za boljom opremom koju ćemo na isti način prikupljati i u Immortalu, no postoji kvaka. Naime, opremu je moguće nadograđivati umetanjem magičnih dragulja koji daju iznimne pasivne statistike i efekte koji nisu obavezni, ali svakako olakšavaju završne izazove.

Isti padaju u "riftovima", nasumično generiranim instancama koje smo upoznali u Diablu III, no prema pisanju testera, ekstremno rijetko. Kako bismo povećali šansu da nam u pohodu koji padne, možemo iskoristiti Crestove, pa čak i jače verzije istih koje garantiraju plijen, no iste je moguće nabaviti isključivo Eternal Orbovima, monetom koju je moguće ili kupiti stvarnim novcem ili zaraditi kroz Battle Pass koji se također plaća.

Tu priči nije kraj, jer da bi nadogradili setove ili legendarnu opremu, trebat ćemo Glowing Shardove, a isti se dobivaju rastavljanjem legendarne opreme koja ispada vrlo rijetko ili ju možemo nabaviti putem aukcijskih kuća za, pogodili ste, stvarni novac, od čega Blizzard ponovo ubire proviziju. Ima još! Ukoliko vam se statistike na legendarnoj opremi ne sviđaju, možete ih re-rollati korištenjem Reforge Stonesa, a isti je najlakše kupiti – Eternal Orbovima. Ili zaraditi rješavanjem dnevnih i tjednih zadataka, putem nagrada Battle Passa ili jednostavno pukom srećom tijekom igranja, no za sve to ćete trebati mnogo više vremena.

Kako god bilo, Diablo Immortal ćemo svakako isprobati, a kako će igrači reagirati na mikrotransakcije i koliki će utjecaj iste imati na želju igrača da nastave s igranjem nakon što lupe glavom o teško premostivi pay wall, ostaje da vidimo.