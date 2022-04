Colossal Cave 3D Adventure

Za one mlađe, ime Sierra (On-Line, Entertainment…) s kraja 70-tih i s početka 80-tih čija je slava trajala negdje do kraja 90-tih vjerojatno ne znači mnogo, ali radi se o jednoj od stožernih kompanija toga doba kada su 8-bitna računala, a prije njih igraće konzole, na velika vrata počela ulaziti u domove diljem svijeta i kada su iz poslovnih hala postala dio svakodnevnice, ponajviše hobističke i igračke.

Leisure Suit Larry: "Don't call yourself a gamer if you haven't played this game..."

Osnivači ove tvrtke, koja od 2008. više ne postoji niti kao dio Vivendija ni Activisiona, bili su još uvijek vrlo živahni bračni par Roberta i Ken Williams, sada u kasnim šezdesetima, gdje je Roberta bila autorica, scenaristica i dizajnerica poznatih serijala kao što su King's Quest i Phantasmagoria i drugi, a ukupno su izdali na desetke najrazličitijih igara raznih autora. Za one koje zanima kompletan popis (manje-više – nama se čini da poneki naslovi nedostaju), neka pogledaju članak na Wikipediji.

Phantasmagoria - malo računalne pozadine, malo živog videa i jedna od najupečatljivijih horor avantura svoga doba

Kada je bračni par Williams u drugoj polovici 90-tih prodao svoju tvrtku Vivendi Gamesu, činilo se da nimalo ne žale za prošlim vremenima. Posve su se povukli iz svijeta računalnih igara i računala općenito i postali putnici oko svijeta na svojoj jahti, i tako dva desetljeća.

Sada, već debelo oboje u sedmoj deceniji, odlučili su se ponovo vratiti prvoj ljubavi, računalnim igrama i dolazi nam njihova najava remakea prve prave tekstualne avanture ikada napravljene, Colossal Cavea iz 1976. koju je Will Crowther napisao za tadašnji „mainframe“ PDP-10.

Originalna Colossal Adventure s PDP-10 mainframea ("run adv11" je komandna linija za njeno pokretanje) koja se mogla igrati na monitoru, ali i teleprinterima...

Prema tvrdnjama same Roberte Williams, Colossal Cave koju je prvi puta zaigrala u 70-tima bila je glavna inspiracija za njenu vlastitu prvu igru Mystery House iz 1980. za Apple II kojoj je uz tekst dodala i rudimentarnu, ali tada revolucionarnu grafiku i koja je postala najpopularnija avantura svoga doba.

Mystery House Roberte Williams inspirirana Colossal Adventureom i prva igra On-Line Systemsa koji će kasnije postati Sierra On-Line

Nakon toga su uslijedile brojne druge Sierrine igre, ali sve je počelo Mystery Houseom, a za koju je inspiracija bila baš Crowtherova Colossal Cave.

Možda kao hommage Crowtheru, a možda i kao zahvalnica za sve što su Williamsovi u životu postigli zahvaljujući toj njegovoj „inicijalnoj kapisli“, legendarni dvojac supružnika najavio je izlazak remakea legendarne Colossal Adventure za MacOS, Windowse i VR. Dakle, moći će se igrati kao klasična 3D igra na običnom monitoru, ali i u VR-u, točnije, Oculus Questu 2 (iako ne znamo zašto ne bi moglo i na drugim VR sustavima).

Za razvoj se koristi Unity engine kojega, čini se, nema tko ne koristi, a u razvoju sudjeluje tim od ukupno 16 ljudi okupljenih oko „Cygnus Entertainmenta“, novostvorene tvrtke kojoj je ovo i jedini projekt.

Prema navodima, igra će slijediti izvorni koncept, samo prebačen u 3D (i VR), obilovati stravičnim, ali i zabavnim elementima, a sve skupa je zamišljeno kao zabava za cijelu obitelj („family experience“) kao što je to bio slučaj sa Sierrinim legendarnim King's Questom (a malo manje s također legendarnim Leisure Suite Larryjem koji definitivno nije bio zabava za cijelu obitelj).

Deseci naslova koje je izdala Sierra ušli su u računalnu povijest

Prvotno je igra bila najavljena za ovo ljeto, da bi zadnje vijesti bile da je pomaknuta na jesen ove godine, što može značiti bilo koji datum od rujna do prosinca.

Prema zanimljivom intervjuu s Williamsonovima na stranicama Ars Technice, a iz kojega se da čitati i ne baš pretjerano impresivna tehnička razina i izvedba alfa verzije dostupne recenzentu, Colossal Cave 3D definitivno nije na razini „tripple A“ projekata, a možda čak niti na razini boljih indie produkcija.

Umirovljenička zabava ili labuđi pjev (Cygnus Entertainment bi moglo biti znakovito ime) nekad čuvenog dvojca? Teško je reći.

Naime, i drugi veterani zabavne industrije iz 70-tih, 80-tih i 90-tih probali su se nakon velikih pauza vratiti tamo gdje su stali, ali to obično nije završilo s nekim većim uspjehom.

Legendarni The Lords of Midnight i Doomdark's Revegne sa Spectruma, C64 i Amstrada CPC 464 tako već neko vrijeme postoje u verziji za Android i iOS, ali i Windowse, kao i nove verzije Magnetic Scrollsovih avantura s konca 80-tih The Pawn (Remastered), Guild of Thieves i Jinxter, ali bez nekog većeg (ili ikakvog…) odjeka među igračima, kako novima, tako i onim starijima koji su upravo na ovim igrama oštrili zube.