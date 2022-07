Company of Heroes 3 stiže u studenom, dostupne predbilježbe i novi demo

Kao što smo očekivali, RTS Company of Heroes 3 će biti objavljen krajem godine, 17. studenog, a Relic nam je ovaj tjedan omogućio igranje nove demo inačice i otvorio predbilježbe

Nakon odličnog prvog dijela koji je postao trenutni hit među ljubiteljima strategija u realnom vremenu, te nešto slabijeg drugog poglavlja koji nas je okruženjem odvelo isprva na istočna, a kasnije i zapadna europska bojišta Drugog svjetskog rata, krajem ove godine dobit ćemo priliku zaigrati i Company of Heroes 3. Iako je i ranije bilo nagađanja i glasina da ćemo ga uistinu zaigrati uskoro, jučer su otvaranjem predbilježbi izdavačka kuća Sega i Relic Entertainment potvrdili 17. studeni kao datum izlaska spomenutog strateškog naslova.

Company of Heroes 3 možete rezervirati putem Steama u dvije inačice, standardnoj koja automatski uključuje Devil’s Brigade DLC, dodatak s kozmetičkim predmetima inspiriran prvim komandosima u Drugom svjetskom ratu, te Digital Premium verziji. Potonja uz spomenuti dodatak igračima daje pristup prvoj ekspanziji koja će uslijediti, kao i dodatnim kozmetičkim predmetima (ponovo) vezanima uz američke vojne postrojbe. Obična inačica se prodaje po cijeni od 59,99 eura, dok se za sadržajno bogatiji Company of Heroes 3 možete predbilježiti za 79,99 eura, što znači da će i nadolazeća ekspanzija zasigurno koštati dvadesetak eura ili nešto malo više.

Company of Heroes 3 nas vodi na sredozemna bojišta Drugog svjetskog rata, točnije Italiju i priobalje sjeverne Afrike, a nudi nam dinamičnu kampanju u kojoj ćemo upravljati kopnenim, zračnim i pomorskim jedinicama četiri različite frakcije. Kako kažu autori, niti jedan prohod kroz kampanje neće biti isti kao prethodni i pred igračima su brojne teške odluke, a kao i ranije, kampanja i skirmish služe kao uvod u multiplayer koji je, kao i ranije, glavni dio ovog RTS zbog čega ćemo mu se svako malo vraćati. Kako to izgleda u praksi, možete pogledati u novoj demo inačici Mission Alpha koja je igriva od jučer do idućeg utorka.

Spomenuta po prvi put donosi prikaz Deutsches Afrikakorpsa (DAK) koja je jedna od najtraženijih frakcija od strane igrača, a developeri su je pomno kreirali u suradnji s veteranima ovog serijala, te se iz prve ruke možemo uvjeriti u mobilnost, mehanizaciju i elitni status koji je krasi. Igračima koji su sudjelovali u ranijim testiranjima će se ovaj demo pojaviti u zbirkama na Steamu, a oni koji se tek sada uključuju u čitavu priču, u slučaju poteškoća imaju na raspolaganju vrlo detaljne upute kako povezati račune i zaigrati probnu verziju.