Croteam i 2x2 Games najavili Unity of Command II

Sredinom listopada 2012. godine su igrači putem Valveovog servisa mogli zaigrati stratešku igru Unity of Command. Zagrebački razvojni tim 2x2 Games odlučio se za malo drugačiji pristup ovom popularnom žanru, a on se prilično dopao igračima i kritičarima. U toj ratnoj igri igrači su kroz kampanju mogli odigrati cijelu bitku za Staljingrad koja je trajala od kolovoza 1942. do veljače 1943. godine, a uz to je bilo moguće birati stranu - Sile Osovine ili Sovjetski Savez.

Budući da je toliko vremena prošlo od izlaska prve igre, razvojni tim je zaključio da je vrijeme za nastavak, a u tome će im pomoći Croteam. Novu igru su jednostavno nazvali Unity of Command II i ovog puta je vrijeme za upravljanje Savezničkim silama. U izradi je novi 3D engine, ali ostao je prepoznatljiv stil iz originala. Igra je jednostavna za igranje, pa ako niste upoznati sa žanrom ne bi trebalo biti problema, ali zato veterane i one koji vole taktiziranje čekaju izazovi ako je žele u potpunosti svladati.

Timovi pripremaju dinamičnu kampanju u kojoj ćete moći promijeniti tijek Drugog svjetskog rata, a kažu da ni jedan prelazak neće biti isti jer možete donositi velik broj odluka. Novost je Headquarters, koji osim za reorganizaciju jedinica u ključnim trenucima može pomoći s posebnim vještinama. Theater Assets sustav se vraća iz originala, ali je dorađen, što znači da ćete opet remetiti planove protivnika izvršavanjem raznih operacija iza neprijateljskih linija. Još jedna novost je Fog of War, koji nije bio prisutan u prvoj igri, ali u kojem će se sada neprijatelji skrivati. Prije nego što ih možete napasti, morat ćete otkriti gdje se na mapi nalaze. Za kraj se spominje i Map Editor koji će omogućiti igračima da stvore svoje scenarije i dijele ih s drugima nakon što odrade kampanju.

Unity of Command je trenutno najavljen za PC, a trebao bi izaći u trećem kvartalu ove godine. Uz najavu, dobili smo i kratak trailer, a ako želite možete igru već sada dodati na popis želja na Steamu. Ako želite biti u toku, pratite službene stranice, a mi ćemo vam javiti čim budemo saznali nešto više o igri.