Croteam izdao strategiju imena Battle Bolts

Domaći razvojni tim Shot Second i Croteamov ogranak za izdavanje su svim zainteresiranim igračima pripremili strateško multiplayer iskustvo koje je dostupno na Steamu

Croteam već par godina marljivo radi na novom nastavku u svojem popularnom FPS serijalu Serious Sam, ali u sklopu svojeg Croteam Incubator programa izdaju igre raznih domaćih nezavisnih timova. Zadnje dvije, I Hate Running Backwards i Serious Sam: Tormental, bile su vezane uz ozbiljnog Sama i taj svijet, ali ova koja je postala dostupna danas je nešto drugačije.

Iza imena Battle Bolts krije se multiplayer strategija u kojoj se maksimalno četiri igrača natječu u opasnoj areni tako da planiraju svoje poteze unaprijed. Iako je razvojni tim Shot Second zamislio da igrate protiv ljudi, postoji i opcija igranja protiv AI-ja, a protivnike ćete pokušati nadmudriti u tradicionalnom board game stilu.

"Uvijek sam bio veliki ljubitelj board gamesa. Na neki način, utjecale su na moj život gotovo u istoj mjeri kao i glazba. Zbog toga sam između skladanja glazbe za Serious Sama i The Talos Principle radio na nekoliko prototipa za igre koje bi zadovoljile moje želje za tim žanrom. Na koncu sam se odlučio za Battle Bolts i tu smo gdje jesmo. Sve što volim u board gameovima prenio sam na ekrane i jedva čekam da igrači zaigraju ovaj naslov", rekao je Croteamov skladatelj i osnivač razvojnog tima Shot Second, Damjan Mravunac.

Igra je nakon kratkog perioda provedenog u Early Accessu dostupna u konačnoj verziji, pa ako ste zainteresirani možete je nabaviti na Steamu po cijeni od 8,19 eura. Ako vas zanima kako igra izgleda u pokretu, možete baciti oko na najnoviji trailer ispod teksta, dok se sve druge informacije o Battle Boltsima nalaze na službenim stranicama.