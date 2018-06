Croteam priprema svakakve ludosti za Serious Sam 4

Prošlo je dva mjeseca otkad je domaći razvojni tim Croteam najavio Serious Sam 4: Planet Badass. Nova pucačina s ozbiljnim Samom u glavnoj ulozi predstavljena je za vrijeme Reboot Develop konferencije koja se održala u Dubrovniku, a tada smo procijenili kako ćemo više informacija dobiti za vrijeme sajma E3.

Sajam je prošao, Croteam javnosti nije prikazao igru, no zato su nekim novinarima iza zatvorenih vrata prikazali gameplay demo u pre-alpha verziji. Ljubitelji ovog retro FPS serijala već sedam godina čekaju nastavak, a bivši kolega i sadašnji community manager Croteama, Daniel Lučić, rekao je kako je tim toga svjestan.

Ovoliko dugo vremena trebalo im je za razvoj nastavka jer su se bavili radom na novom engineu koji će im omogućiti da istovremeno na ekranu bude 100 tisuća neprijatelja, da mapa po kojoj ćete se kretati bude veličine 128x128 kilometara i da kooperativno igrate s još 15 drugih igrača.

"Sustav nam omogućava da na istovremeno na ekran stavimo desetke tisuća neprijatelja, mislim da smo sada dogurali do 100 tisuća. Na ovome radimo već nekoliko godina. Poanta je da su svi ti neprijatelji stvarni i da ih možete ubiti. Kako biste se probili kroz neprijateljsku liniju morate očistiti samo određen broj, no siguran sam kako će ih neki igrači pokušati ubiti sve i da će im to kad tad poći za rukom. Neprijatelji nisu za ukras i sve ih je moguće potamaniti", rekao je Lučić.

Što se same mape tiče, navodno je moguće istražiti apsolutno sve što možete vidjeti. Serious Sam je uvijek bio linearna igra, no neki su igrači voljeli istraživati, pa će ovog puta imati puno više prostora za to napraviti. Iako je sama mapa ogromna, kampanja će se odvijati na mapi veličine 4 kilometara. Zašto je Croteam odlučio napraviti nešto toliko veliko, a neće sav prostor iskoristiti? "Imat će smisla Serious Sam stilu, jer sama igra zapravo nema nikakvog smisla", zaključio je Lučić.

Serious Sam 4: Planet Badass još uvijek nema ni okviran datum izlaska, a budući da im je koncept prilično ambiciozan, ne čudi zašto. Opet možemo očekivati napucavanje valova neprijatelja i poznatih "AAAAAAAAA" bombaša, pa kada tim bude spreman reći nešto više ili pošteno prikazati gameplay, javit ćemo vam. Do tada možete posjetiti službene stranice ili proučiti one na Steamu.